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▲《鐵達尼號》超強CP全球暴紅，但凱特溫絲蕾（左）入圍了奧斯卡影后，李奧納多狄卡皮歐（右）卻沒有被提名，也乾脆不出席該屆典禮。（圖／摘自IMDb）

▲《心靈捕手》麥特戴蒙（如圖）成為第70屆奧斯卡金像獎唯一入圍最佳男主角的年輕男星，當年紅遍全球的《鐵達尼號》李奧納多狄卡皮歐反而擠不進去。（圖／摘自IMDb）

▲麥特戴蒙（右）與班艾佛列克（左）以《心靈捕手》獲得奧斯卡最佳原著劇本獎，知名度也迅速大漲，成為好萊塢大牌。（圖／摘自IMDb）

▲第88屆奧斯卡金像獎，李奧納多狄卡皮歐終於以《神鬼獵人》獲得最佳男主角。（圖／摘自IMDb）

提到史上最讓人難忘的奧斯卡金像獎頒獎典禮之一，莫過於1998年的第70屆頒獎典禮，創下全美超過5700萬電視觀眾收看的最高紀錄。當年票房橫掃全球的《鐵達尼號》奪得14項提名，不過紅透半邊天的李奧納多狄卡皮歐輸給麥特戴蒙，沒有入圍最佳男主角，萬千女性心碎，引爆強大爭議。甚至向主辦單位美國影藝學院狂寄e-mail或是打客服電話，爭取重新計票，就是想讓他擠上入圍名單。當時關於「才子」麥特戴蒙與「偶像」李奧納多之爭也因此躍於檯面！《鐵達尼號》狂潮堪稱第70奧斯卡頒獎收視衝上最高點的最重要理由，但無數觀眾期待的李奧納多狄卡皮歐，卻並沒有在典禮上出現，因為他沒入圍最佳男主角。女性影迷氣到發電子郵件、打電話要求美國影藝學院重新計票，還詢問：「有沒有辦法讓李奧納多重新被提名？」來要求的還不只年輕女生，也有熟年女性，可惜他就是不敵上榜的傑克尼柯遜等人，粉絲要求都沒用。那時《鐵達尼號》出盡風頭，全球各地戲院都還有購票長龍，奧斯卡入圍名單上的呼聲也明顯超越其他對手，它的14項入圍還打平了之前《彗星美人》所創的奧斯卡史上最多項提名紀錄，並列冠軍，但14項提名中沒有最佳原著劇本、沒有最佳男主角，粉絲難以接受，尤其是李奧納多擠不進5位準影帝名單，更讓他們匪夷所思。當年入圍最佳男主角的5個人，《愛在心裡口難開》傑克尼柯遜得獎氣勢最高，《來自天上的聲音》勞勃杜瓦自導自演也有話題，《桃色風雲搖擺狗》達斯汀霍夫曼演技亦極受好評，他們之前都得過奧斯卡影帝，實力絕對都無庸置疑。《養蜂人家》是出身自好萊塢超級演藝世家的彼得方達第一次也是唯一一次入圍奧斯卡影帝，他的爸爸亨利方達、姊姊珍芳達都是奧斯卡得主，入圍也不會是意外。唯一一個年輕的代表、只比李奧納多狄卡皮歐大4歲的麥特戴蒙，卻沒有因此被粉絲排斥、羞辱，因為當年李奧納多固然是迷姐迷妹最崇拜的帥氣偶像，麥特和好友班艾佛列克一起編劇、演出《心靈捕手》的經過，也被包裝成「苦熬多年終於出頭」的年輕才子傳奇，讓他人氣一樣很高。況且比起《鐵達尼號》的大場面、壯觀特效幫片子加了不少分，角色塑造不那麼突出，《心靈捕手》主角反而更有戲可演。而在票房表現上，《心靈捕手》一樣在美國賣破1億3800萬，以文藝類型來說算是相當亮眼，因而麥特戴蒙影壇地位也扶搖直上，瞬間登上大牌寶座，還以這部電影和班艾佛列克一起抱回最佳原著劇本獎。在台灣，《心靈捕手》更是全台熱門話題，光北市票房就飆破9000萬元，相當驚人，那時也有不少影迷認為「才子」麥特戴蒙取代「偶像」李奧納多入圍，是理所當然的。就算李奧納多狄卡皮歐沒有在70屆奧斯卡頒獎典禮上現身，光是凱特溫絲蕾等人到場，以及席琳狄翁演唱熱門主題曲，已經吸引史上最多的美國電視觀眾欣賞。而麥特戴蒙一舉成名後，接下來的10多年和李奧納多在好萊塢各霸一方，兩人也曾合演過《神鬼無間》，但直到88屆奧斯卡頒獎典禮，李奧納多才有機會以《神鬼獵人》擊敗憑《絕地救援》同樣入圍影帝的麥特戴蒙，彌補《鐵達尼號》沒入圍奧斯卡的遺憾。