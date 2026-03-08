我是廣告 請繼續往下閱讀

本文摘要如下：

奧斯卡直播：頒獎典禮時間

奧斯卡直播：頒獎典禮收看平台

奧斯卡直播：頒獎典禮主持人

奧斯卡直播：頒獎典禮5大亮點

奧斯卡直播：入圍名單

▲今年度第98屆奧斯卡頒獎典禮，被WBC從台視的時段中擠掉，Disney+宣布接手直播典禮實況，將是全台獨家。（圖／Disney+提供）

《罪人》橫掃16項提名 刷新奧斯卡歷史紀錄

▲《罪人》以16項提名成為奧斯卡史上入圍最多獎項的電影。（圖／華納提供）

最佳影片競爭激烈 多部題材風格迥異

「甜茶」三度拚影帝 傲視新生代演員

《獵魔女團》成大黑馬 Kpop粉絲期待焦點

多位傳奇影星殞落 傳芭芭拉史翠珊將致敬

2026第98屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間3月16日（一）上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，本屆以橫掃16項提名的《罪人》（Sinners）最為風光，將與《一戰再戰》、《哈姆奈特》等強片爭奪最佳影片大獎，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）為影帝大熱門，女主角部分，若無意外則是《哈姆奈特》潔西伯克利的囊中物。《NOWNEWS今日新聞》製作奧斯卡直播懶人包，整理頒獎典禮時間、收看平台、主持人、典禮5大亮點及入圍名單，讓讀者一文掌握。2026年3月16日（一）6:30星光大道、7:00頒獎典禮（台灣時間）康納歐布萊恩（Conan O'Brien）《罪人》以16項提名，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本大獎及大多數技術獎項，成為奧斯卡史上入圍最多獎項的電影，打敗《彗星美人》、《鐵達尼號》、《樂來越愛你》的14項紀錄，成為本屆最大贏家，最終會拿下幾座小金人，眾所矚目。本屆最佳影片入圍作品包含《罪人》、《一戰再戰》、《F1》、《科學怪人》等多部題材風格迥異的作品，從賽車大片、文學改編到宗教與道德辯證，讓獎季討論度呈現「神仙打架」的等級，而候選作品類型多元代表影藝學院口味持續擴張，也讓評論普遍認為今年很難提前「鎖定唯一大熱」，增加頒獎夜最後揭曉時的戲劇性。在表演獎項部分，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）年僅30歲就達成三度入圍奧斯卡影帝的生涯里程碑（《以你的名字呼喚我》、《巴布狄倫：搖滾詩人》、《橫衝直闖》），儼然成為好萊塢新生代中最具影響力的男演員之一，此外，巴西演員華格納莫拉（Wagner Moura）成為首位入圍奧斯卡影帝的巴西男星，對拉丁美洲電影與多元代表性來說具有象徵意義。去年以黑暗奇幻題材紅遍全球的《Kpop 獵魔女團》，今年迎戰迪士尼年度話題續作《動物方城市2》，被視為角逐最佳動畫長片的大黑馬，同名電影主題曲〈Golden〉延續作品高人氣，獲得最佳原創歌曲獎的呼聲極高，今年5首入圍歌曲只有兩首會在典禮上演出，〈Golden〉正是其中之一，成為全球Kpop粉絲期待的焦點。去年好萊塢痛失勞勃瑞福、黛安基頓、方基墨等多位重量級影壇傳奇，從經典男主角、浪漫喜劇女王道個性派巨星，他們留下的銀幕身影幾乎串起半個美國電影史，也讓今年的緬懷影人橋段備受關注，傳出傳奇天后芭芭拉史翠珊可能親自登台參與表演，勢必投下一顆催淚彈，增添影迷期待。《科學怪人》《哈姆奈特》《一戰再戰》《這不只是個間諜故事》《情感的價值》《罪人》《橫衝直闖》《F1電影》《暴蜂妮亞》《火車大夢》《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）《哈姆奈特》趙婷《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindo）《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）《哈姆奈特》《一戰再戰》《這不只是個間諜故事》《罪人》《橫衝直闖》《只是一場意外》法國《這不只是個間諜故事》巴西《情感的價值》挪威《穿越地獄之門》西班牙《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞《再見未來男孩》《地球特派員》《Kpop 獵魔女團》《小雨愛蜜莉》《動物方城市2》《藍月終曲》《只是一場意外》《情感的價值》《橫衝直闖》《罪人》《哈姆奈特》《科學怪人》《暴蜂尼亞》《一戰再戰》《火車大夢》《橫衝直闖》《科學怪人》《罪人》《一戰再戰》《火車大夢》《F1電影》《情感的價值》《橫衝直闖》《一戰再戰》《罪人》《哈姆奈特》《科學怪人》《暴蜂尼亞》《一戰再戰》《罪人》Sweet Dreams Of Joy《Viva Verdi!》Golden《Kpop 獵魔女團》I Lied to You《罪人》Dear Me《Diane Warren: Relentless》Train Dreams《火車大夢》《F1電影》《科學怪人》《一戰再戰》《罪人》《穿越地獄之門》《哈姆奈特》《科學怪人》《橫衝直闖》《罪人》《一戰再戰》《哈姆奈特》《科學怪人》《阿凡達：火與燼》《罪人》《橫衝直闖》《國寶》《科學怪人》《重擊人生》《罪人》《醜繼妹》《F1電影》《火燒天堂鎮》《阿凡達：火與燼》《侏羅紀世界：重生》《罪人》《哈姆奈特》《一戰再戰》《這不只是個間諜故事》《情感的價值》《罪人》《橫衝直闖》《A Friend of Dorothy》《Butcher's Stain》《Jane Austen's Period Drama》《The Singers》《Two People Exchanging Saliva》《All the Empty Rooms》《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》《Children No More: "Were and Are Gone"》《The Devil Is Busy》《Perfectly a Strangeness》《Cardboard 》《Forevergreen》《The Girl Who Cried Pearls》《Retirement Plan》《The Three Sisters》