2026第98屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間3月16日（一）上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院登場，本屆以橫掃16項提名的《罪人》（Sinners）最為風光，將與《一戰再戰》、《哈姆奈特》等強片爭奪最佳影片大獎，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）為影帝大熱門，女主角部分，若無意外則是《哈姆奈特》潔西伯克利的囊中物。《NOWNEWS今日新聞》製作奧斯卡直播懶人包，整理頒獎典禮時間、收看平台、主持人、典禮5大亮點及入圍名單，讓讀者一文掌握。
📌本文摘要如下：
奧斯卡直播：頒獎典禮時間
奧斯卡直播：頒獎典禮收看平台
奧斯卡直播：頒獎典禮主持人
奧斯卡直播：頒獎典禮5大亮點
奧斯卡直播：入圍名單
🏆頒獎典禮時間
2026年3月16日（一）6:30星光大道、7:00頒獎典禮（台灣時間）
🏆頒獎典禮收看平台
Disney+
🏆頒獎典禮主持人
康納歐布萊恩（Conan O'Brien）
🏆頒獎典禮5大亮點
《罪人》橫掃16項提名 刷新奧斯卡歷史紀錄
《罪人》以16項提名，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本大獎及大多數技術獎項，成為奧斯卡史上入圍最多獎項的電影，打敗《彗星美人》、《鐵達尼號》、《樂來越愛你》的14項紀錄，成為本屆最大贏家，最終會拿下幾座小金人，眾所矚目。
最佳影片競爭激烈 多部題材風格迥異
本屆最佳影片入圍作品包含《罪人》、《一戰再戰》、《F1》、《科學怪人》等多部題材風格迥異的作品，從賽車大片、文學改編到宗教與道德辯證，讓獎季討論度呈現「神仙打架」的等級，而候選作品類型多元代表影藝學院口味持續擴張，也讓評論普遍認為今年很難提前「鎖定唯一大熱」，增加頒獎夜最後揭曉時的戲劇性。
「甜茶」三度拚影帝 傲視新生代演員
在表演獎項部分，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）年僅30歲就達成三度入圍奧斯卡影帝的生涯里程碑（《以你的名字呼喚我》、《巴布狄倫：搖滾詩人》、《橫衝直闖》），儼然成為好萊塢新生代中最具影響力的男演員之一，此外，巴西演員華格納莫拉（Wagner Moura）成為首位入圍奧斯卡影帝的巴西男星，對拉丁美洲電影與多元代表性來說具有象徵意義。
《獵魔女團》成大黑馬 Kpop粉絲期待焦點
去年以黑暗奇幻題材紅遍全球的《Kpop 獵魔女團》，今年迎戰迪士尼年度話題續作《動物方城市2》，被視為角逐最佳動畫長片的大黑馬，同名電影主題曲〈Golden〉延續作品高人氣，獲得最佳原創歌曲獎的呼聲極高，今年5首入圍歌曲只有兩首會在典禮上演出，〈Golden〉正是其中之一，成為全球Kpop粉絲期待的焦點。
多位傳奇影星殞落 傳芭芭拉史翠珊將致敬
去年好萊塢痛失勞勃瑞福、黛安基頓、方基墨等多位重量級影壇傳奇，從經典男主角、浪漫喜劇女王道個性派巨星，他們留下的銀幕身影幾乎串起半個美國電影史，也讓今年的緬懷影人橋段備受關注，傳出傳奇天后芭芭拉史翠珊可能親自登台參與表演，勢必投下一顆催淚彈，增添影迷期待。
🏆入圍名單
最佳影片
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《橫衝直闖》
《F1電影》
《暴蜂妮亞》
《火車大夢》
最佳導演
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）
《哈姆奈特》趙婷
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
最佳男主角
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
最佳女主角
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）
《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindo）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
最佳女配角
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）
《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
最佳選角
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳國際影片
《只是一場意外》法國
《這不只是個間諜故事》巴西
《情感的價值》挪威
《穿越地獄之門》西班牙
《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞
最佳動畫長片
《再見未來男孩》
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨愛蜜莉》
《動物方城市2》
最佳原創劇本
《藍月終曲》
《只是一場意外》
《情感的價值》
《橫衝直闖》
《罪人》
最佳改編劇本
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《暴蜂尼亞》
《一戰再戰》
《火車大夢》
最佳攝影
《橫衝直闖》
《科學怪人》
《罪人》
《一戰再戰》
《火車大夢》
最佳剪輯
《F1電影》
《情感的價值》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳原創配樂
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《暴蜂尼亞》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳原創歌曲
Sweet Dreams Of Joy《Viva Verdi!》
Golden《Kpop 獵魔女團》
I Lied to You《罪人》
Dear Me《Diane Warren: Relentless》
Train Dreams《火車大夢》
最佳音效
《F1電影》
《科學怪人》
《一戰再戰》
《罪人》
《穿越地獄之門》
最佳製作設計
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《橫衝直闖》
《罪人》
《一戰再戰》
最佳服裝設計
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《阿凡達：火與燼》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳妝髮設計
《國寶》
《科學怪人》
《重擊人生》
《罪人》
《醜繼妹》
最佳視覺效果
《F1電影》
《火燒天堂鎮》
《阿凡達：火與燼》
《侏羅紀世界：重生》
《罪人》
最佳動畫短片
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳實景短片
《A Friend of Dorothy》
《Butcher's Stain》
《Jane Austen's Period Drama》
《The Singers》
《Two People Exchanging Saliva》
最佳紀錄短片
《All the Empty Rooms》
《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》
《Children No More: "Were and Are Gone"》
《The Devil Is Busy》
《Perfectly a Strangeness》
最佳動畫短片
《Cardboard 》
《Forevergreen》
《The Girl Who Cried Pearls》
《Retirement Plan》
《The Three Sisters》
我是廣告 請繼續往下閱讀
奧斯卡直播：頒獎典禮時間
奧斯卡直播：頒獎典禮收看平台
奧斯卡直播：頒獎典禮主持人
奧斯卡直播：頒獎典禮5大亮點
奧斯卡直播：入圍名單
🏆頒獎典禮時間
2026年3月16日（一）6:30星光大道、7:00頒獎典禮（台灣時間）
🏆頒獎典禮收看平台
Disney+
康納歐布萊恩（Conan O'Brien）
🏆頒獎典禮5大亮點
《罪人》橫掃16項提名 刷新奧斯卡歷史紀錄
《罪人》以16項提名，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本大獎及大多數技術獎項，成為奧斯卡史上入圍最多獎項的電影，打敗《彗星美人》、《鐵達尼號》、《樂來越愛你》的14項紀錄，成為本屆最大贏家，最終會拿下幾座小金人，眾所矚目。
本屆最佳影片入圍作品包含《罪人》、《一戰再戰》、《F1》、《科學怪人》等多部題材風格迥異的作品，從賽車大片、文學改編到宗教與道德辯證，讓獎季討論度呈現「神仙打架」的等級，而候選作品類型多元代表影藝學院口味持續擴張，也讓評論普遍認為今年很難提前「鎖定唯一大熱」，增加頒獎夜最後揭曉時的戲劇性。
「甜茶」三度拚影帝 傲視新生代演員
在表演獎項部分，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）年僅30歲就達成三度入圍奧斯卡影帝的生涯里程碑（《以你的名字呼喚我》、《巴布狄倫：搖滾詩人》、《橫衝直闖》），儼然成為好萊塢新生代中最具影響力的男演員之一，此外，巴西演員華格納莫拉（Wagner Moura）成為首位入圍奧斯卡影帝的巴西男星，對拉丁美洲電影與多元代表性來說具有象徵意義。
《獵魔女團》成大黑馬 Kpop粉絲期待焦點
去年以黑暗奇幻題材紅遍全球的《Kpop 獵魔女團》，今年迎戰迪士尼年度話題續作《動物方城市2》，被視為角逐最佳動畫長片的大黑馬，同名電影主題曲〈Golden〉延續作品高人氣，獲得最佳原創歌曲獎的呼聲極高，今年5首入圍歌曲只有兩首會在典禮上演出，〈Golden〉正是其中之一，成為全球Kpop粉絲期待的焦點。
多位傳奇影星殞落 傳芭芭拉史翠珊將致敬
去年好萊塢痛失勞勃瑞福、黛安基頓、方基墨等多位重量級影壇傳奇，從經典男主角、浪漫喜劇女王道個性派巨星，他們留下的銀幕身影幾乎串起半個美國電影史，也讓今年的緬懷影人橋段備受關注，傳出傳奇天后芭芭拉史翠珊可能親自登台參與表演，勢必投下一顆催淚彈，增添影迷期待。
🏆入圍名單
最佳影片
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《橫衝直闖》
《F1電影》
《暴蜂妮亞》
《火車大夢》
最佳導演
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）
《哈姆奈特》趙婷
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
最佳男主角
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
最佳女主角
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）
《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindo）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
最佳女配角
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）
《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
最佳選角
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳國際影片
《只是一場意外》法國
《這不只是個間諜故事》巴西
《情感的價值》挪威
《穿越地獄之門》西班牙
《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞
最佳動畫長片
《再見未來男孩》
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨愛蜜莉》
《動物方城市2》
最佳原創劇本
《藍月終曲》
《只是一場意外》
《情感的價值》
《橫衝直闖》
《罪人》
最佳改編劇本
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《暴蜂尼亞》
《一戰再戰》
《火車大夢》
最佳攝影
《橫衝直闖》
《科學怪人》
《罪人》
《一戰再戰》
《火車大夢》
最佳剪輯
《F1電影》
《情感的價值》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳原創配樂
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《暴蜂尼亞》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳原創歌曲
Sweet Dreams Of Joy《Viva Verdi!》
Golden《Kpop 獵魔女團》
I Lied to You《罪人》
Dear Me《Diane Warren: Relentless》
Train Dreams《火車大夢》
最佳音效
《F1電影》
《科學怪人》
《一戰再戰》
《罪人》
《穿越地獄之門》
最佳製作設計
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《橫衝直闖》
《罪人》
《一戰再戰》
最佳服裝設計
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《阿凡達：火與燼》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳妝髮設計
《國寶》
《科學怪人》
《重擊人生》
《罪人》
《醜繼妹》
最佳視覺效果
《F1電影》
《火燒天堂鎮》
《阿凡達：火與燼》
《侏羅紀世界：重生》
《罪人》
最佳動畫短片
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳實景短片
《A Friend of Dorothy》
《Butcher's Stain》
《Jane Austen's Period Drama》
《The Singers》
《Two People Exchanging Saliva》
最佳紀錄短片
《All the Empty Rooms》
《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》
《Children No More: "Were and Are Gone"》
《The Devil Is Busy》
《Perfectly a Strangeness》
最佳動畫短片
《Cardboard 》
《Forevergreen》
《The Girl Who Cried Pearls》
《Retirement Plan》
《The Three Sisters》