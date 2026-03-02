我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《罪人》麥可·B·喬丹獲得美國演員工會獎最佳男主角，該片另外拿下電影類最佳整體演出獎，他笑著帶走兩個獎座。（圖／美聯社／達志影像）

▲《哈姆奈特》潔西伯克利毫無意外獲得電影類的最佳女主角獎。（圖／美聯社／達志影像）

▲已故的《小鬼當家》系列女星凱薩琳奧哈拉在「緬懷已逝影人」被放在壓軸的重量級大咖區塊，又以《片廠風雲》獲得今年度喜劇類影集最佳女演員獎，備受美國演員工會禮遇。（圖／美聯社／達志影像）

▲傳奇巨星哈里遜福特開心接受美國演員工會頒發終身成就獎。（圖／美聯社／達志影像）

被視為「奧斯卡帝后前哨戰」第32屆美國演員工會獎（從本屆起官方正式更名為『演員獎』）揭曉得獎名單，入圍5項的《罪人》逆轉獲7項提名的《一戰再戰》強大氣勢，拿下相當於最佳影片的電影類最佳整體演出大獎，一人分飾兩角的麥可·B·喬丹，也擊退《橫衝直闖》提摩西夏勒梅成為新科影帝。《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐以拍片忙碌為由，臨時在頒獎典禮上缺席，似乎早就透露玄機。在演員獎頒獎之前，《一戰再戰》是各方最看好獲電影類最佳整體演出的強片，李奧納多和「甜茶」提摩西夏勒梅是影帝獎呼聲最高的兩大強棒，麥可·B·喬丹的氣勢一直到接近頒獎才慢慢爬起來，連他自己上台領獎時都坦言：「我根本沒預料到這個！」李奧納多在頒獎前一晚傳出不會到場，顯得頗不尋常，但對照獎項頒發的結果，好像又不太讓人奇怪。提摩西去年就以《巴布狄倫：搖滾詩人》得到演員獎的最佳男主角，該獎頒發以來沒有任何影帝得主是連莊獲獎，因此落空也不算過於意外，但李奧納多沒有因此佔到便宜，而是麥可·B·喬丹勝出，讓奧斯卡影帝大戰從雙雄對決逐漸變成三強鼎立的局面，加上《罪人》創下奧斯卡史上最高16項的入圍紀錄，對麥可·B·喬丹也是大利多。電影類最佳女主角則如預期，由《哈姆奈特》潔西伯克利獲得，奧斯卡影后的聲勢持續走穩、其他對手很難翻盤。她將獎獻給片中扮演她婆婆的艾蜜莉華森，表示看了艾蜜莉的《破浪而出》之後，就告訴自己：「這就是我想做的事。」在一起拍片期間，艾蜜莉也給過她不少建議，總是告訴她不要忘了回歸做人的根本，令她受用無窮。電影類最佳男配角由《一戰再戰》西恩潘擊敗同片的班尼西歐狄奧托羅得獎，女配角是《凶器》艾美麥蒂根，讓兩人在奧斯卡上的氣勢也暫時取得領先。電影類意外由《罪人》成了大贏家，使《一戰再戰》一路領先的聲勢開始有被逆轉的危機。電視類方面，《片廠風雲》、《匹茲堡醫魂》分別拿下3項與2項獎，是兩大贏家。1月底去世的《小鬼當家》系列女星凱薩琳奧哈拉，以《片廠風雲》得到喜劇類影集最佳女演員，全場起立致敬，場面相當感人，該劇男主角賽斯羅根上台代領，表明這是「身後哀榮」。在緬懷已故影人的環節，凱薩琳也跟兩大奧斯卡影帝勞勃杜瓦、金哈克曼，以及影后黛安基頓，與方基墨、勞勃瑞福放在壓軸環節，突顯其重量級地位，是超高規格的送別。典禮的另一大高潮，則是傳奇巨星「福伯」哈里遜福特獲得終身成就獎，過去他曾是票房最高的影星，但演技實力絕少得到獎項肯定，他上台時全場觀眾也起立致敬，他則自嘲大多數人在這個場合是靠自己的優秀表現獲獎，而他只是因為「還活著」就得獎，更自認是非常幸運的人，有喬治盧卡斯和史蒂芬史匹柏重用他演出《星際大戰》和《法櫃奇兵》系列，使他從做木工到現在都還在演藝界，現場也響起印第安納瓊斯的主題音樂，讓粉絲格外感動。《罪人》麥可·B·喬丹《罪人》潔西伯克利《哈姆奈特》西恩潘《一戰再戰》艾美麥蒂根《凶器》《不可能的任務：最終清算》《匹茲堡醫魂》《片廠風雲》歐文庫柏《混沌少年時》蜜雪兒威廉斯《死前慾望清單》諾亞懷利《匹茲堡醫魂》凱莉羅素《頭號外交官》賽斯羅根《片廠風雲》凱薩琳哈恩《片廠風雲》《最後生還者》