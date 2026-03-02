被視為「奧斯卡帝后前哨戰」第32屆美國演員工會獎（從本屆起官方正式更名為『演員獎』）揭曉得獎名單，入圍5項的《罪人》逆轉獲7項提名的《一戰再戰》強大氣勢，拿下相當於最佳影片的電影類最佳整體演出大獎，一人分飾兩角的麥可·B·喬丹，也擊退《橫衝直闖》提摩西夏勒梅成為新科影帝。《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐以拍片忙碌為由，臨時在頒獎典禮上缺席，似乎早就透露玄機。
李奧納多缺席頒獎 《一戰再戰》被《罪人》逆轉勝
在演員獎頒獎之前，《一戰再戰》是各方最看好獲電影類最佳整體演出的強片，李奧納多和「甜茶」提摩西夏勒梅是影帝獎呼聲最高的兩大強棒，麥可·B·喬丹的氣勢一直到接近頒獎才慢慢爬起來，連他自己上台領獎時都坦言：「我根本沒預料到這個！」李奧納多在頒獎前一晚傳出不會到場，顯得頗不尋常，但對照獎項頒發的結果，好像又不太讓人奇怪。
提摩西去年就以《巴布狄倫：搖滾詩人》得到演員獎的最佳男主角，該獎頒發以來沒有任何影帝得主是連莊獲獎，因此落空也不算過於意外，但李奧納多沒有因此佔到便宜，而是麥可·B·喬丹勝出，讓奧斯卡影帝大戰從雙雄對決逐漸變成三強鼎立的局面，加上《罪人》創下奧斯卡史上最高16項的入圍紀錄，對麥可·B·喬丹也是大利多。
影后潔西伯克利無意外 男女配角老將當家
電影類最佳女主角則如預期，由《哈姆奈特》潔西伯克利獲得，奧斯卡影后的聲勢持續走穩、其他對手很難翻盤。她將獎獻給片中扮演她婆婆的艾蜜莉華森，表示看了艾蜜莉的《破浪而出》之後，就告訴自己：「這就是我想做的事。」在一起拍片期間，艾蜜莉也給過她不少建議，總是告訴她不要忘了回歸做人的根本，令她受用無窮。
電影類最佳男配角由《一戰再戰》西恩潘擊敗同片的班尼西歐狄奧托羅得獎，女配角是《凶器》艾美麥蒂根，讓兩人在奧斯卡上的氣勢也暫時取得領先。電影類意外由《罪人》成了大贏家，使《一戰再戰》一路領先的聲勢開始有被逆轉的危機。電視類方面，《片廠風雲》、《匹茲堡醫魂》分別拿下3項與2項獎，是兩大贏家。
凱薩琳奧哈拉身後哀榮 哈里遜福特終獲肯定
1月底去世的《小鬼當家》系列女星凱薩琳奧哈拉，以《片廠風雲》得到喜劇類影集最佳女演員，全場起立致敬，場面相當感人，該劇男主角賽斯羅根上台代領，表明這是「身後哀榮」。在緬懷已故影人的環節，凱薩琳也跟兩大奧斯卡影帝勞勃杜瓦、金哈克曼，以及影后黛安基頓，與方基墨、勞勃瑞福放在壓軸環節，突顯其重量級地位，是超高規格的送別。
典禮的另一大高潮，則是傳奇巨星「福伯」哈里遜福特獲得終身成就獎，過去他曾是票房最高的影星，但演技實力絕少得到獎項肯定，他上台時全場觀眾也起立致敬，他則自嘲大多數人在這個場合是靠自己的優秀表現獲獎，而他只是因為「還活著」就得獎，更自認是非常幸運的人，有喬治盧卡斯和史蒂芬史匹柏重用他演出《星際大戰》和《法櫃奇兵》系列，使他從做木工到現在都還在演藝界，現場也響起印第安納瓊斯的主題音樂，讓粉絲格外感動。
2026美國演員工會獎得獎名單
電影類
最佳演員整體演出
《罪人》
最佳男主角
麥可·B·喬丹《罪人》
最佳女主角
潔西伯克利《哈姆奈特》
最佳男配角
西恩潘《一戰再戰》
最佳女配角
艾美麥蒂根《凶器》
最佳特技演員整體演出
《不可能的任務：最終清算》
電視類
戲劇類最佳演員整體演出
《匹茲堡醫魂》
喜劇類最佳演員整體演出
《片廠風雲》
電視電影或迷你劇集最佳男演員
歐文庫柏《混沌少年時》
電視電影或迷你劇集最佳女演員
蜜雪兒威廉斯《死前慾望清單》
電視劇集戲劇類最佳男演員
諾亞懷利《匹茲堡醫魂》
電視劇集戲劇類最佳女演員
凱莉羅素《頭號外交官》
電視劇集喜劇類最佳男演員
賽斯羅根《片廠風雲》
電視劇集喜劇類最佳女演員
凱薩琳哈恩《片廠風雲》
電視劇集類最佳特技演員整體演出
《最後生還者》
