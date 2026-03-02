我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國演員工會獎主持人克莉絲汀貝爾，穿上深V、透視的性感禮服走紅毯。（圖／美聯社／達志影像）

▲《一戰再戰》兩位入圍女星雀絲蒂茵菲妮蒂（右一）與堤亞娜泰勒（左二）的造型都備受好評。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱特哈德森的紅毯造型具有古典時代好萊塢女星的優雅。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾瑪史東的紫色搭配有沉穩的魅力。（圖／美聯社／達志影像）

▲黛咪摩爾的羽毛尾巴很搶眼，但評價不一。（圖／美聯社／達志影像）

第32屆美國演員工會獎（從本屆起官方名稱改為『演員獎』），目前正在洛杉磯神殿大會堂舉行頒獎典禮，之前的星光大道環節，影后葛妮絲派特洛以一襲「深V開到肚臍」的性感設計禮服吸走各方目光，雖然露出大半胸部曲線，卻因為她本身的貴氣而呈現出性感卻不失優雅的效果，被譽為今年紅毯最佳造型之一。53歲的她仍火辣吸睛，主持人克莉絲汀貝爾、入圍者凱特哈德森等的服裝也都受到注意。演員獎過往命中奧斯卡帝后的準確率曾經超過8成，因此被視為重要指標。女星們在紅毯上爭奇鬥艷，各自穿上精心設計的戰袍，要成為各方關注的焦點。今年53歲的葛妮絲派特洛以《橫衝直闖》入圍電影類最佳整體演出，她的禮服成功抓住觀眾的目光，胸前開深Ｖ幾乎到肚臍，如果沒有她的氣質支撐，很容易流於低俗，她卻穿出性感和優雅兼具的風範，連紅毯女主持人都選為本屆最佳前3名。《一戰再戰》分別入圍最佳女主角與女配角的雀絲茵非妮蒂、堤亞娜泰勒，都獲得很高評價，前者的金色禮服搭配典雅的網帽和垂墜的耳環，極具古典女星的丰采，後者的上半身、有如身體彩繪般的視覺設計，被形容「有如活生生的藝術品」，和下襬的人魚裙也搭配出絕妙效果。入圍電影類最佳女主角的《悠唱藍調》凱特哈德森，再度選擇優雅風格的雪紡紗禮服，重現好萊塢黃金年代的紅星丰采。跟她一起角逐影后的《暴蜂尼亞》艾瑪史東，則突顯出紫色的沉穩魅力，她身上穿著淡紫色絲絨外套搭配同色系的禮服，從顏色到款式都給人舒服優雅的感覺，和她前些時候在英國影藝學院電影獎禮服的胸前挖大洞性感設計大不相同。擔任主持人的克莉絲汀貝爾則是選了大膽的深V、透視禮服走紅毯，與她慣常給人的知性、鄰家特質大不相同，也是今年走性感風格的女星之一。黛咪摩爾的禮服則有誇張的羽毛拖尾設計，有復古歌舞女郎的味道，如果不是她的大牌氣場，可能不一定得到太多好評。