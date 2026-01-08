我是廣告 請繼續往下閱讀

▲提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》扮演桌球高手，被譽為「從影以來最佳表演」，強勢爭取影帝大獎。（圖／龍祥提供）

▲巨石強森在《重擊人生》演技表現獲好評，入圍金球獎影帝，但角逐奧斯卡的聲勢越來越下挫。（圖／采昌提供）

▲《魷魚遊戲3》結局雖然被各方批評，仍入圍最佳特技整體演出獎，動作場面受肯定。（圖／魷魚遊戲IG）

被視為奧斯卡帝后前哨戰的「美國演員工會獎」（今年起改稱「演員獎」），入圍名單公布。《一戰再戰》入圍7項，不但是最大贏家，也創下演員獎設立以來最多項提名紀錄。《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐將在影帝大獎上繼續對上《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅，但造勢頻頻的《重擊人生》巨石強森未獲提名，小金人爭奪戰上恐已提前出局。今年演員獎頒獎典禮預計台灣時間3月2日上午舉行，全球Netflix直播，由於有資格票選奧斯卡得主的美國影藝學院會員們以演員佔人數的最大比例，因此入圍演員獎對於爭取奧斯卡的重要性不言可喻，過去所有奧斯卡帝后至少都曾入圍演員獎，因而今年沒提名到《重擊人生》巨石強森，等於宣告他已無望在奧斯卡影帝上勝出，連拚入圍的氣勢都真的被「重擊」，主要還是甜茶與李奧納多之爭。之前在評論家選擇獎上，提摩西夏勒梅先馳得點，李奧納多接著有金球獎、演員獎可以把聲勢扳回來，加上《一戰再戰》影片本身氣勢較強，對他勝出是一大利多。今年演員獎讓《一戰再戰》不僅提名相當於最佳影片的最佳整體演出大獎，雀絲茵菲妮蒂入圍最佳女主角、堤亞娜泰勒入圍最佳女配角，還一口氣將班尼西歐狄奧托羅與西恩潘這兩位前奧斯卡得主都入圍最佳男配角，聲勢頗為浩大。不過隨著《橫衝直闖》正在上檔且北美賣座持續走旺，在獎項上的氣勢也開始攀高，《一戰再戰》則賣座不理想且已上串流，加上李奧納多早就以《神鬼獵人》拿過一座奧斯卡，對比提摩西還在拚破蛋，少了一點同情分，而提摩西這次演出被譽為「從影以來最佳」，贏面不會比較低。影后大戰則被看好是《哈姆奈特》潔西巴克利與《媽的踹爆你》蘿絲拜恩之爭，最佳男配角的戰況激烈、態勢仍不明確，最佳女配角可望是《凶器》老將艾美麥蒂根與《魔法壞女巫：第二部》小天后亞莉安娜的對決。電視類部分入圍名單，《混沌少年時》、《匹茲堡醫魂》、《片廠風雲》等好評大戲都多項提名，Netflix兩大夯劇《怪奇物語》與《魷魚遊戲》都僅獲最佳特技整體演出提名。《科學怪人》《哈姆奈特》《橫衝直闖》《一戰再戰》《罪人》《橫衝直闖》提摩西夏勒梅《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐《藍月終曲》伊森霍克《罪人》麥可·B·喬丹《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙《哈姆奈特》潔西巴克利《媽的踹爆你》蘿絲拜恩《悠唱藍調》凱特哈德森《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂《暴蜂尼亞》艾瑪史東《罪人》邁爾斯卡頓《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅《科學怪人》雅各艾洛迪《哈姆奈特》保羅麥斯卡《一戰再戰》西恩潘《橫衝直闖》歐德莎艾德蘭《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜《凶器》艾美麥蒂根《罪人》烏米馬薩庫《一戰再戰》堤亞娜泰勒《F1電影》《科學怪人》《不可能的任務：最終清算》《一戰再戰》《罪人》《頭號外交官》《石油天王》《匹茲堡醫魂》《人生切割術》《白蓮花大飯店》《小學風雲》《大熊餐廳》《天后與草莓》《破案三人行》《片廠風雲》《極樂凶間》史達林布朗《晨間直播秀》比利克魯登《白蓮花大飯店》華頓哥金斯《外放特務組》蓋瑞歐德曼《匹茲堡醫魂》諾亞懷利《人生切割術》布麗特洛薇爾《白蓮花大飯店》帕克波西《頭號外交官》凱莉羅素《萬中選一》瑞雅希洪《白蓮花大飯店》艾咪盧伍德《片廠風雲》伊凱巴林霍茲《天作不合的我們》亞當布洛迪《臥底老紳士》泰德丹森《片廠風雲》賽斯羅根《破案三人行》馬丁蕭特《片廠風雲》凱薩琳哈恩《片廠風雲》凱薩琳奧哈拉《星期三》珍娜奧特嘉《天后與草莓》珍史瑪特《媛夢棕櫚灘》克莉絲汀薇格《黑兔》傑森貝特曼《混沌少年時》歐文庫柏《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰《怪物：艾德蓋恩的故事》查理漢納《獸藏我心》馬修瑞斯《獸藏我心》克萊兒丹妮絲《混沌少年時》艾琳多爾蒂《都是她的錯》莎拉史努克《混沌少年時》克莉絲汀特雷馬爾柯《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲《安道爾》《石油天王》《最後生還者》《魷魚遊戲》《怪奇物語》