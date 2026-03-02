被視為「奧斯卡帝后前哨戰」的第32屆美國演員工會獎（自本屆起官方名稱改為『演員獎』）頒獎典禮，將於台灣時間今（2）日上午9點在洛杉磯神殿大會堂舉行。本屆最大矚目焦點，莫過於獲得最高7項提名的《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐與《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅影帝大對決，傳李奧納多為拍新片將缺席頒獎。至於影后獎一般認定會是《哈姆奈特》潔西伯克利的囊中物，《暴蜂尼亞》艾瑪史東勝出機會不大。《NOWNEWS今日新聞》為讀者統整直播平台、入圍名單、典禮看點懶人包，所有資訊一次掌握。
以下為文本文重點：
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮時間地點
2026美國演員工會獎懶人包｜直播、轉播平台
2026美國演員工會獎懶人包｜入圍名單
2026美國演員工會獎懶人包｜頒獎嘉賓
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮焦點
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮時間地點
2026美國演員工會獎懶人包｜入圍名單
電影類
最佳演員整體演出
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳男主角
提摩西夏勒梅《橫衝直闖》
李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》
伊森霍克《藍月終曲》
麥可·B·喬丹《罪人》
傑西普萊蒙《暴蜂尼亞》
最佳女主角
潔西伯克利《哈姆奈特》
蘿絲拜恩《媽的踹爆你》
凱特哈德森《悠唱藍調》
雀絲茵菲妮蒂《一戰再戰》
艾瑪史東《暴蜂尼亞》
最佳男配角
邁爾斯卡頓《罪人》
班尼西歐狄奧托羅《一戰再戰》
雅各艾洛迪《科學怪人》
保羅麥斯卡《哈姆奈特》
西恩潘《一戰再戰》
最佳女配角
歐德莎阿齊昂《橫衝直闖》
亞莉安娜格蘭德《魔法壞女巫：第二部》
艾美麥蒂根《凶器》
烏米馬薩庫《罪人》
堤亞娜泰勒《一戰再戰》
最佳特技演員整體演出
《F1電影》
《科學怪人》
《不可能的任務：最終清算》
《一戰再戰》
《罪人》
電視類
戲劇類最佳演員整體演出
《頭號外交官》
《石油大王》
《匹茲堡醫魂》
《人生切割術》
《白蓮花大飯店》
喜劇類最佳演員整體演出
《小學風雲》
《大熊餐廳》
《天后與草莓》
《破案三人行》
《片廠風雲》
電視電影或迷你劇集最佳男演員
傑森貝特曼《黑兔》
歐文庫柏《混沌少年時》
史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》
查理漢納《怪物：艾德·蓋恩的故事》
馬修瑞斯《獸藏我心》
電視電影或迷你劇集最佳女演員
克萊兒丹妮絲《獸藏我心》
艾琳多爾蒂《混沌少年時》
莎拉史努克《都是她的錯》
克莉絲汀特雷馬爾柯《混沌少年時》
蜜雪兒威廉斯《死前慾望清單》
電視劇集戲劇類最佳男演員
斯特林. K. 布朗《極樂凶間》
比利庫達普《晨間直播秀》
華頓哥金斯《白蓮花大飯店》
蓋瑞歐德曼《外放特務組》
諾亞懷利《匹茲堡醫魂》
電視劇集戲劇類最佳女演員
布莉特洛薇爾《人生切割術》
帕克波西《白蓮花大飯店》
凱莉羅素《頭號外交官》
瑞雅希洪《萬中選一》
艾咪盧伍德《白蓮花大飯店》
電視劇集喜劇類最佳男演員
艾克巴林霍茲《片廠風雲》
亞當布洛迪《天作不合的我們》
泰德丹森《臥底老紳士》
賽斯羅根《片廠風雲》
馬丁蕭特《破案三人行 》
電視劇集喜劇類最佳女演員
凱薩琳哈恩《片廠風雲》
凱薩琳奧哈拉《片廠風雲》
珍娜奧蒂嘉《星期三》
珍史瑪特《天后與草莓》
克莉絲汀薇格《媛夢棕櫚灘》
電視劇集類最佳特技演員整體演出
《安道爾》
《石油天王》
《最後生還者》
《魷魚遊戲》
《怪奇物語》
2026美國演員工會獎懶人包｜頒獎嘉賓
安迪嘉西亞、克萊兒丹妮絲、班尼西歐狄奧托羅、葛妮絲派特洛、雅各艾洛迪、珍娜奧蒂嘉、潔西伯克利、麗莎庫卓、麥可·B·喬丹、山繆傑克森、提摩西夏勒梅、薇奧拉戴維絲、伍迪哈里遜等。
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮焦點
1.李奧納多與甜茶世紀對決 影帝之爭恐有變數
曾經合演過《千萬別抬頭》、那時情誼還不錯的李奧納多狄卡皮歐與提摩西夏勒梅，今年要各自以《一戰再戰》、《橫衝直闖》爭取影帝榮銜。提摩西曾經把李奧納多當成自己學習的榜樣，沒想到幾年之後，就有可能終結李奧納多問鼎第2座影帝獎的希望，之前他已經在金球獎、評論家選擇獎讓李奧納多成了手下敗將。但美國演員工會去年已經給他一座影帝獎、肯定他在《巴布狄倫：搖滾詩人》的演技，而該獎成立以來，還沒有哪位影帝能夠接連兩年都獲獎，無疑是其他入圍男星的福音，使今年的影帝大獎結果恐怕還有變數。
2.電影類男女配角態勢混沌 人人有機會個個沒把握
每年美國演員工會獎和奧斯卡會出現最大出入的大都在男女配角的項目，今年聲勢最浩大的《一戰再戰》有班尼西歐狄奧托羅、西恩潘一起殺進入圍名單，可能自己先打成一團，讓其他影片的男星殺出重圍。最佳女配角之爭，也是「人人有機會，個個沒把握」的態勢，因而今年最有機會讓觀眾驚喜就在男女配角項目，奧斯卡會否照著演員工會獎的結果再來一次？也蠻值得關注。
3.福伯叱吒演藝圈超過半世紀 獲頒終身成就獎
曾經是超級票房保證的「福伯」哈里遜福特，叱吒好萊塢超過半世紀，演過《星際大戰》、《印第安納瓊斯》等經典系列影片，絕對是在影史有一席之地的傳奇，但他的演技實力絕少受到肯定，和獎項一直無緣，就連美國演員工會都只有去年讓他入圍最佳喜劇類影集男演員（誠實診療室），最終也沒有得獎。今年福伯總算獲頒終身成就獎，讓他的輝煌事業錦上添花，絕對是喜愛他的影迷不能錯過的重要時刻。
4.女星紅毯爭奇鬥艷 美麗之外可能還有驚嚇
頒獎典禮的星光大道，向來也是女星搏版面的主戰場，有人喜歡性感設計、透過清涼裸露吸引外界目光；有人堅持穿上典雅的禮服，靠自身的氣質取勝；更有人只求「衣」不驚人死不休，作怪且怪到讓各方注意才是第一目標，美不美完全懶得管。這3類女星在今年的星光大道上分別會是哪些人成為代表？絕對會是最有趣的話題之一，如果錯過就太可惜了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮時間地點
2026美國演員工會獎懶人包｜直播、轉播平台
2026美國演員工會獎懶人包｜入圍名單
2026美國演員工會獎懶人包｜頒獎嘉賓
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮焦點
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮時間地點
- 典禮時間：2026年3月1日（日）美東時間晚上20:00舉行，台灣時間為3月2日早上8:00
- 紅毯時間：2026年3月1日（日）美東時間晚上19:00舉行，台灣時間為3月2日早上7:00
- 典禮地點：美國洛杉磯神殿大會堂（Shrine Auditorium and Expo Hall）
- 典禮與紅毯直播：Netflix
電影類
最佳演員整體演出
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳男主角
提摩西夏勒梅《橫衝直闖》
李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》
伊森霍克《藍月終曲》
麥可·B·喬丹《罪人》
傑西普萊蒙《暴蜂尼亞》
最佳女主角
潔西伯克利《哈姆奈特》
蘿絲拜恩《媽的踹爆你》
凱特哈德森《悠唱藍調》
雀絲茵菲妮蒂《一戰再戰》
艾瑪史東《暴蜂尼亞》
最佳男配角
邁爾斯卡頓《罪人》
班尼西歐狄奧托羅《一戰再戰》
雅各艾洛迪《科學怪人》
保羅麥斯卡《哈姆奈特》
西恩潘《一戰再戰》
最佳女配角
歐德莎阿齊昂《橫衝直闖》
亞莉安娜格蘭德《魔法壞女巫：第二部》
艾美麥蒂根《凶器》
烏米馬薩庫《罪人》
堤亞娜泰勒《一戰再戰》
最佳特技演員整體演出
《F1電影》
《科學怪人》
《不可能的任務：最終清算》
《一戰再戰》
《罪人》
電視類
戲劇類最佳演員整體演出
《頭號外交官》
《石油大王》
《匹茲堡醫魂》
《人生切割術》
《白蓮花大飯店》
喜劇類最佳演員整體演出
《小學風雲》
《大熊餐廳》
《天后與草莓》
《破案三人行》
《片廠風雲》
電視電影或迷你劇集最佳男演員
傑森貝特曼《黑兔》
歐文庫柏《混沌少年時》
史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》
查理漢納《怪物：艾德·蓋恩的故事》
馬修瑞斯《獸藏我心》
電視電影或迷你劇集最佳女演員
克萊兒丹妮絲《獸藏我心》
艾琳多爾蒂《混沌少年時》
莎拉史努克《都是她的錯》
克莉絲汀特雷馬爾柯《混沌少年時》
蜜雪兒威廉斯《死前慾望清單》
電視劇集戲劇類最佳男演員
斯特林. K. 布朗《極樂凶間》
比利庫達普《晨間直播秀》
華頓哥金斯《白蓮花大飯店》
蓋瑞歐德曼《外放特務組》
諾亞懷利《匹茲堡醫魂》
電視劇集戲劇類最佳女演員
布莉特洛薇爾《人生切割術》
帕克波西《白蓮花大飯店》
凱莉羅素《頭號外交官》
瑞雅希洪《萬中選一》
艾咪盧伍德《白蓮花大飯店》
電視劇集喜劇類最佳男演員
艾克巴林霍茲《片廠風雲》
亞當布洛迪《天作不合的我們》
泰德丹森《臥底老紳士》
賽斯羅根《片廠風雲》
馬丁蕭特《破案三人行 》
電視劇集喜劇類最佳女演員
凱薩琳哈恩《片廠風雲》
凱薩琳奧哈拉《片廠風雲》
珍娜奧蒂嘉《星期三》
珍史瑪特《天后與草莓》
克莉絲汀薇格《媛夢棕櫚灘》
電視劇集類最佳特技演員整體演出
《安道爾》
《石油天王》
《最後生還者》
《魷魚遊戲》
《怪奇物語》
安迪嘉西亞、克萊兒丹妮絲、班尼西歐狄奧托羅、葛妮絲派特洛、雅各艾洛迪、珍娜奧蒂嘉、潔西伯克利、麗莎庫卓、麥可·B·喬丹、山繆傑克森、提摩西夏勒梅、薇奧拉戴維絲、伍迪哈里遜等。
2026美國演員工會獎懶人包｜典禮焦點
1.李奧納多與甜茶世紀對決 影帝之爭恐有變數
曾經合演過《千萬別抬頭》、那時情誼還不錯的李奧納多狄卡皮歐與提摩西夏勒梅，今年要各自以《一戰再戰》、《橫衝直闖》爭取影帝榮銜。提摩西曾經把李奧納多當成自己學習的榜樣，沒想到幾年之後，就有可能終結李奧納多問鼎第2座影帝獎的希望，之前他已經在金球獎、評論家選擇獎讓李奧納多成了手下敗將。但美國演員工會去年已經給他一座影帝獎、肯定他在《巴布狄倫：搖滾詩人》的演技，而該獎成立以來，還沒有哪位影帝能夠接連兩年都獲獎，無疑是其他入圍男星的福音，使今年的影帝大獎結果恐怕還有變數。
2.電影類男女配角態勢混沌 人人有機會個個沒把握
每年美國演員工會獎和奧斯卡會出現最大出入的大都在男女配角的項目，今年聲勢最浩大的《一戰再戰》有班尼西歐狄奧托羅、西恩潘一起殺進入圍名單，可能自己先打成一團，讓其他影片的男星殺出重圍。最佳女配角之爭，也是「人人有機會，個個沒把握」的態勢，因而今年最有機會讓觀眾驚喜就在男女配角項目，奧斯卡會否照著演員工會獎的結果再來一次？也蠻值得關注。
曾經是超級票房保證的「福伯」哈里遜福特，叱吒好萊塢超過半世紀，演過《星際大戰》、《印第安納瓊斯》等經典系列影片，絕對是在影史有一席之地的傳奇，但他的演技實力絕少受到肯定，和獎項一直無緣，就連美國演員工會都只有去年讓他入圍最佳喜劇類影集男演員（誠實診療室），最終也沒有得獎。今年福伯總算獲頒終身成就獎，讓他的輝煌事業錦上添花，絕對是喜愛他的影迷不能錯過的重要時刻。
4.女星紅毯爭奇鬥艷 美麗之外可能還有驚嚇
頒獎典禮的星光大道，向來也是女星搏版面的主戰場，有人喜歡性感設計、透過清涼裸露吸引外界目光；有人堅持穿上典雅的禮服，靠自身的氣質取勝；更有人只求「衣」不驚人死不休，作怪且怪到讓各方注意才是第一目標，美不美完全懶得管。這3類女星在今年的星光大道上分別會是哪些人成為代表？絕對會是最有趣的話題之一，如果錯過就太可惜了。