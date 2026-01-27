我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐，入圍98屆奧斯卡最佳男主角，但勝出機率不被賭盤看好。（圖／摘自IMDb）

▲《罪人》在98屆奧斯卡金像獎入圍名單上以16項創下新紀錄，但在最佳影片與導演兩大獎的勝出機率，沒有被賭盤看好。（圖／華納兄弟提供）

▲《藍月終曲》伊森霍克入圍98屆奧斯卡最佳男主角，在賭盤的行情卻在5位準影帝中敬陪末座。（圖／摘自IMDb）

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單公布後，博彩業者也開出了賭盤行情，在最受矚目的最佳男主角一項，《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅在連奪評論家選擇獎、金球獎影帝後，氣勢明顯超過《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐，賭盤行情都贏過李奧納多一截。不過影評人頗為推崇的《藍月終曲》伊森霍克就完全不被看好，在各大賭盤都被列在最低的位置，出線機率不高。98屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間3月16日上午舉行，《一戰再戰》在最佳影片與最佳導演的賭盤行情都最高，備受各方看好，然而最佳男主角項目，李奧納多狄卡皮歐在所有賭盤的贏面都不及《橫衝直闖》提摩西夏勒梅，彼此的距離也沒有很接近，最多人下注押提摩西有超過8成的機率勝出，最多人押李奧納多的勝率卻不到1成5。李奧納多狄卡皮歐和提摩西夏勒梅都是年紀很輕就入行，不到30歲已紅遍全球，而且都曾是「文青偶像」，彼此也合作過《千萬別抬頭》，當時甜茶還頗崇拜李奧納多、外界一度懷疑他會被李奧納多影響、行為舉止有樣學樣，不料幾年之後，李奧納多已經快成為他的手下敗將，還真是沒人能猜得到。可是更尷尬的則是《藍月終曲》伊森霍克，身為李奧納多與甜茶的大前輩，他也是少年時期就開始演戲，也曾經備受文青愛戴，演藝生涯中卻並沒有變成像李奧納多這樣的賣座片偶像。他近年的演技表現很受影評人推崇，卻在奧斯卡獎上連要入圍的都不容易，今年《藍月終曲》曾被猜測會是奧斯卡大遺珠，現在雖獲得提名，外界還是很不看好他能勝出，賭盤行情敬陪末座。儘管《一戰再戰》極可能失掉奧斯卡影帝大獎，賭盤還是最看好該片與導演保羅湯瑪斯安德森分別拿下最佳影片與導演，即便黑人恐怖片《罪人》締造16項入圍的新紀錄，卻不代表勝出機會同樣傲人，外界還是預期《一戰再戰》將勝出，影迷也都在拭目以待。