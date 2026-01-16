我是廣告 請繼續往下閱讀

▲提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》搶奧斯卡影帝，聲勢越來越被看好。（圖／美聯社／達志影像）

▲提摩西夏勒梅（左）與凱莉珍娜（右）據傳同居超過一年，彼此生活密不可分，連她的一雙子女都有跟他相處。（圖／美聯社／達志影像）

近日以《橫衝直闖》接連斬獲評論家選擇獎、金球獎最佳男主角榮銜的「甜茶」提摩西夏勒梅，已經死會了？他與卡戴珊家族的小妹凱莉珍娜感情穩定，不管外界怎麼唱衰、文青影迷們如何反感，他還是在得獎致詞時都不忘了向台下的她致意，並且都稱呼是「我的伴侶」，公開認定彼此的關係。根據歐美報導，他們早就同居超過一年，就算沒辦婚禮都跟結了婚沒兩樣。提摩西夏勒梅曾經是無數文青眼中的男神，凱莉珍娜則跟他180度相反，來自於形象不佳、被外界視為只靠炒新聞搏版面又缺乏真材實料的卡戴珊家族，況且她已有一雙子女，提摩西還得陪她照顧小孩，許多粉絲都覺得很不OK，更有人懷疑這也許是純為炒緋聞的假交往，三天兩頭有他們分手的傳言，沒想到彼此關係越來越穩固。這兩個禮拜提摩西連獲兩個重要大獎，角逐奧斯卡影帝的氣勢也持續上升，在致詞時都有提到凱莉，是他們兩人交往過程中的重要里程碑，因為提摩西正式認定凱莉是「伴侶」，等於昭告天下她在他心目中的重要地位，文青粉絲想反對也沒有用。而交往了一陣子、感情又穩定的明星情侶檔，外界就會關注他們什麼時候要步上禮堂。然而提摩西與凱莉身旁的消息人士透露，他們平常生活就已經密不可分，提摩西也跟她的子女們有相處，彼此就跟已經結婚沒什麼不同。曾經有傳凱莉的媽媽、卡戴珊家族的大家長克莉絲對於么女能交往提摩西非常得意，認為是整個家族形象大洗白的重要機會，因為提摩西正當紅，又被認為實力不俗，剛好可以讓卡戴珊一家藉此拉抬外界對他們的觀感，因而鼓勵凱莉想盡辦法把提摩西套牢，現在看來凱莉還沒有太過不擇手段，既然與提摩西的感情已很親密，就不急著非要辦好結婚手續不可。