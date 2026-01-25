我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德徒手攀登台北101，耗時91分鐘完成。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.25）

▲話題女王金卡戴珊也發布自己看霍諾德攀登台北101（如圖）的電視畫面。（圖／摘自 IG@kimkardashian）

▲凱莉珍娜也在社群網站上發了霍諾德攀登台北101（如圖）的畫面。（圖／摘自 IG@@kyliejenner）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

節目名稱 ：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）

：《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE） 直播時間 ：2026年1月25日（週六）早上09:00（台灣時間）

：2026年1月25日（週六）早上09:00（台灣時間） 直播平台 ：Netflix 全球獨家直播（需帳號）

：Netflix 全球獨家直播（需帳號） 主持陣容： 美國體育主播Elle Duncan、攀岩冠軍Emily Harrington、前NASA工程師兼YouTuber Mark Rober、美國職業摔角選手Seth Rollins與Pete Woods。

美國體育主播Elle Duncan、攀岩冠軍Emily Harrington、前NASA工程師兼YouTuber Mark Rober、美國職業摔角選手Seth Rollins與Pete Woods。 免費收看： 信義廣場（台北101對面公園）有架設大螢幕，會同步進行直播，預計直播2小時。

信義廣場（台北101對面公園）有架設大螢幕，會同步進行直播，預計直播2小時。 線上轉播備案：Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像YouTube有從象山遠眺101的即時畫面，但距離較遠，可能看不太清楚，只能遠遠觀測霍諾德往上爬的身影。

美國攀岩之神艾力克斯霍諾德今（25）日徒手攀登台北101大樓，透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》，把驚險過程傳送到全球觀眾眼前，連極為知名的卡戴珊家族姊妹都在關注，「甜茶」提摩西夏勒梅的女友凱莉珍娜與同母異父姊金卡戴珊、克羅伊卡戴珊、親姊坎達兒珍娜都在社群網站上發布霍諾德爬台北101的畫面，網友不禁懷疑：「是不是有收錢做業配？」霍諾德今早才花了91分鐘就爬到台北101的頂樓，更站在避雷針的頂端拿手機自拍，雖然台北101早已不是全球最高大樓，霍諾德的極限挑戰依舊受到各國觀眾高度關注，甚至連話題女王金卡戴珊和妹妹們在自己的社群網站上發布畫面。由於大多數人對她們的認知都是從八卦緋聞而來，很難把她們跟極限挑戰聯想在一起，才會有人馬上猜測：「該不會Netflix有砸錢請她們宣傳？」根據IG追蹤者人數來看，克羅伊在全球有2.9億粉絲，坎達兒有2.8億粉絲，金有3.5億粉絲，凱莉最多、有高達3.9億的粉絲，透過她們的發布，台北101出現在13.1億網友的眼前，宣傳效益確實驚人，她們都不是很容易能搶佔版面的超級大網紅，會懷疑背後可能有收到廣告宣傳的費用也是合理的推測。網友還有更厲害的發現，金卡戴珊與克羅伊卡戴珊似乎是在一起看Netflix轉播，同母異父的小妹凱莉就是自己看直播，沒有跟姊姊們作伴。有網友表示猜不出來她們是否拿錢幫忙宣傳，倒是覺得這幾個姊妹平常也算對於運動的興趣不小，有可能真的是被這個活動吸引而守在電視機前，不一定都跟錢有關。克羅伊還寫道：「光看這畫面就好想死。」金卡戴珊則稱自己看得很焦慮、緊張。也有人表示自己的一群20幾歲同事已經討論這件事講了整個禮拜，顯然在歐美地區， 確實有人對霍諾德攀登台北101關注了好一陣子，應該有引起話題。眼看連凱莉珍娜都在看轉播，台灣網友不免好奇「甜茶」提摩西是否也跟她一起看？更異想天開喊話他來台灣訪問，女友陪在身邊也非常歡迎。