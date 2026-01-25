美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日只花91分鐘就完成徒手攀登台北101的極限挑戰，有「法國蜘蛛人」封號的攀岩專家亞倫羅伯特（Alain Robert）見狀，第一時間為他送上祝福，直呼：「幹得好（Good job）！」而羅伯特也是霍諾德的大前輩，他早在2004年101開幕時，就挑戰過徒手攀登，但他當時有綁安全繩且花費4小時，成績稍顯遜色。
法國蜘蛛人恭喜霍諾德：從頭到尾都對你有信心
據《CNN》報導，羅伯特看到霍諾德挑戰成功的消息，第一時間就稱讚他幹得好，更隔空對霍諾德喊話：「其實我知道你當時的感受，因為我也曾經有過很多次同樣的經驗。（我當年在爬台北101的時候）風非常大…而且還下著大雨。相較之下，今天看起來其實風並不大。」
羅伯特坦言自己當時雖然有繫上安全繩，沒有拿生命冒險，但他挑戰時的天氣狀況很惡劣，所以花了4小時才攻頂。今日看到霍諾德還拿著手機自拍、一派輕鬆的模樣，羅伯特也笑說：「我懂他，從頭到尾我都對他很有信心…完全沒有擔心過」。
羅伯特早提醒霍諾德 爬到「這裡」記得休息
而羅伯特其實早在霍諾德展開挑戰前，就有上過他的podcast，跟他一起交流攀岩心得。當時羅伯特建議他在爬完101的8個竹節造型樓層後，可以適度休息一下，恢復能量。霍諾德顯然有將他的話聽進去，今天爬到約第70樓後，有在101邊緣的位置稍作休息，並用手擦拭鞋底，確認鞋子還有足夠的摩擦力後，他才繼續往避雷針的方向爬，並順利完成攻頂。
