▲美國攀岩家艾力克斯霍諾德今日挑戰「徒手攀爬台北101」，由Netflix提供全程直播。（圖／記者葉政勳攝）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

▲霍諾德1月25日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

40歲美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在今（25）日上午9點開始徒手、無防護攀登台北101，讓現場民眾、以及守在直播前的觀眾都感到緊張又期待，紛紛為他集氣。但不料爬到約17分鐘時，竟看見101窗內有多個廣告，其中維骨力更是超顯眼，讓網友直接歪樓刷一排維骨力，還有人佩服直呼「沒付1毛錢就國際廣告」，意外成為最大贏家。隨著霍諾德越爬越高，本人超享受的一有空閒就微笑揮手打招呼，但觀眾們卻看得超緊張、手心直冒汗。不過在爬到約17分鐘時，101的窗戶上出現超多廣告板，其中維骨力更是超顯眼，還寫下「為你加油！CHEER FOR YOU！」的超應景標語，讓一眾網友直接大歪樓，「該吃的是我們」、「維骨力蹭一波，畫面感十足」、「根本是最大贏家」，還有人佩服他們沒付錢就被捕捉進Netflix、被國際看到。霍諾德一早現身台北101，表情相當自在、興奮，絲毫不見緊張情緒，目前活動已經進行約1小時，霍諾德的速度也很快，每一下都採抓得很扎實，爬一爬發現101的員工正在上班，他還透過窗戶向裡面的人揮手、玩自拍。不僅如此，當他爬到大樓中段，有一個小小的空間可以站著，他甚至放開雙手，轉身向在地面的觀眾揮手打招呼，看起來非常享受攀爬過程。但霍諾德不緊張，觀眾卻超緊張，不少人都看的手心直冒汗，並緊張的為他集氣，「他竟然還可以輕鬆揮手，預祝順利完成！太強了」、「他都不休息，手臂超強​​，祝福平安順利」。