▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

40歲「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日將挑戰徒手攀爬台北101，稍早他也已經現身，穿著招牌紅色T-shirt，全場尖叫聲不斷，而他神采奕奕，看起來精神非常不錯，昨晚應該是睡得很好，他也非常興奮，即將挑戰這座大樓。霍諾德裝備：他將穿著客製化的La Sportiva攀岩鞋，戴著耳機聽他最愛的樂團Tool的音樂來保持專注。霍諾德路線選擇： 他預計選擇台北101的「東南側」攀爬，因為早上陽光照射較充足，牆面乾得比較快。霍諾德關鍵心態：霍諾德說他追求的是「尊嚴與從容」，他希望最後是帶著笑容登頂，而不是驚險狼狽地完成。🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元