▲美國攀岩家艾力克斯．霍諾德今（25）日挑戰「徒手攀爬台北101」，由Netflix提供全程直播。（圖／記者葉政勳攝）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

40歲「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日9:00開始徒手、無防護攀登台北101，目前已經開始25分鐘，本來以為至少還是會給他安全繩，沒想到他真的只穿著一件T-shirt就上了，爬到一半還轉身向圍觀粉絲揮手，遇到在大樓上班的員工，透過窗戶跟他們玩拍照，實在太狂。霍諾德一早現身台北101，表情相當自在、興奮，絲毫不見緊張情緒，目前活動已經進行半小時，霍諾德的速度也很快，每一下都採抓得很扎實，爬到一半發現101的員工正在上班，他還透過窗戶向裡面的人揮手、玩自拍。不僅如此，當他爬到大樓中段，有一個小小的空間可以站著，他甚至放開雙手，轉身向在地面的觀眾揮手打招呼。霍諾德裝備：他將穿著客製化的La Sportiva攀岩鞋，戴著耳機聽他最愛的樂團Tool的音樂來保持專注。霍諾德路線選擇： 他預計選擇台北101的「東南側」攀爬，因為早上陽光照射較充足，牆面乾得比較快。霍諾德關鍵心態：霍諾德說他追求的是「尊嚴與從容」，他希望最後是帶著笑容登頂，而不是驚險狼狽地完成。🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：延期至1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）