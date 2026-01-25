美國攀岩界傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成無繩徒手攀登台北101的極限挑戰。據悉，這場玩命冒險可為他帶來約50萬美金的報酬，換算台幣高達1570萬元。這讓不少酸民質疑霍諾德是為了錢才決定接受挑戰。對此，霍諾德日前受訪時就霸氣回應，「只要101同意，就算沒有錢我也會爬」。
霍諾德攀登101遭爆進帳千萬 他霸氣喊：沒錢也照爬
據《紐約時報》報導，有知情人士透露，霍諾德攀登台北101的酬勞落在6位數美金的中段數字，若以50萬元計算，就是新台幣約1570萬元，相當可觀。因此記者問他，「這會是你人生中，最大的一筆酬勞嗎？」霍諾德誠實回應：「也許吧，但這比我經紀人預期的還要低」。
不過霍諾德同時強調，自己不是為了錢而爬，這個挑戰本來就是他的夢想，因此其實只要101管理層同意，他就算沒拿到一毛錢，也照樣會完成這項挑戰。
霍諾德笑稱酬勞並不高 比不上大聯盟球星
霍諾德也笑說他不會告訴大家實際數字，但他透露金額確實讓人有點尷尬，因為若是從主流體育的運動員收入來看，他拿到的酬勞其實很低，畢竟大聯盟球員的合約動不動就是上億美元起跳，他的酬勞與球星相比，簡直不值一提。
《紐約時報》記者當時也問霍諾德，如果他在攀登的過程中真的出狀況該怎麼辦？霍諾德表示101大樓的任何一層樓陽台都會為他而開，他可以隨時選擇中斷挑戰，進去搭電梯下樓。至於如果沒有完成任務會不會拿不到錢？霍諾德坦言自己也不確定合約內容是什麼，但他也不在乎，「因為我如果決定撤退，那代表我『必須』撤退，所以合約怎麼寫，一點都不重要。」
霍諾德挑戰不是為了賺錢 親筆信打動賈永婕
從霍諾德的回答可以看出他想攀登101的決心，101董事長賈永婕也透露，自己當時收到申請時，內心也很猶豫，不知道要不要承擔這麼大的風險讓霍諾德來挑戰。但當時霍諾德還寫了親筆信給她，告訴她自己不是在玩命，也不是魯莽衝動，而是經過嚴謹的訓練與風險管控，在得到家人的支持下才想完成這項夢想。這封信打動了賈永婕，這才為他開綠燈。
