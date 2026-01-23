攀岩界傳奇霍諾德（Alex Honnold）即將在明（24）日於不使用任何繩索與安全裝備的情況下，徒手攀爬樓高508公尺的台北101。這項震撼全球的挑戰背後，藏著一段長達13年的堅持與感人轉折。根據《加拿大廣播公司》報導，霍諾德早在13年前就曾申請攀爬台北101但遭到拒絕，最終是靠著一封情真意切的親筆信，才打動了現任台北101董事長賈永婕。
霍諾德13年前就申請爬101遭拒
霍諾德在接受媒體訪問時透露，他在十多年前就與朋友探訪全球多座摩天大樓，最終鎖定台北101為目標。然而，他在13年前首度提出申請時，因當時館方對安全問題的極大疑慮而無功而返。
直到近期，霍諾德再次嘗試爭取。台北101董事長賈永婕向媒體證實，她確實收到了霍諾德的親筆信。信中霍諾德除了重申對安全的承諾，更特別提到了他的兩個孩子，表達出作為一名父親，他比任何人都更重視生命安全，而非盲目冒險。這份誠意與身分的轉變，成為賈永婕最終點頭同意挑戰的關鍵因素。
爭議：是體育競技還是「死亡馬戲團」？
這場名為《Skyscraper Live》的挑戰將由 Netflix 於週五晚間全球直播。雖然霍諾德認為這與觀看美式足球（NFL）等高風險運動無異，但媒體倫理專家卻持有不同意見。芝加哥洛約拉大學教授 Bastiaan Vanacker指出，橄欖球球員穿戴頭盔是為了減少傷害，但霍諾德卻是主動撤除所有繩索來增加「賣點」，這種將「危險」轉化為「吸引力」的商業操作引發不少討論。
安全配套 10秒延遲與建築緩衝
面對直播可能目睹慘劇的擔憂，Netflix消息人士指出，直播將設置10秒的訊號延遲，以便在發生意外時及時切斷畫面。
Honnold本人則對安全充滿信心，他認為受傷機率「趨近於零」。除了心理素質與技術，台北101的建築設計也是他的信心來源——大樓每8層樓就設有避難陽台。他解釋，即便發生失手，陽台結構也能提供緩衝，不至於直接墜落地面。
我是廣告 請繼續往下閱讀
霍諾德在接受媒體訪問時透露，他在十多年前就與朋友探訪全球多座摩天大樓，最終鎖定台北101為目標。然而，他在13年前首度提出申請時，因當時館方對安全問題的極大疑慮而無功而返。
直到近期，霍諾德再次嘗試爭取。台北101董事長賈永婕向媒體證實，她確實收到了霍諾德的親筆信。信中霍諾德除了重申對安全的承諾，更特別提到了他的兩個孩子，表達出作為一名父親，他比任何人都更重視生命安全，而非盲目冒險。這份誠意與身分的轉變，成為賈永婕最終點頭同意挑戰的關鍵因素。
這場名為《Skyscraper Live》的挑戰將由 Netflix 於週五晚間全球直播。雖然霍諾德認為這與觀看美式足球（NFL）等高風險運動無異，但媒體倫理專家卻持有不同意見。芝加哥洛約拉大學教授 Bastiaan Vanacker指出，橄欖球球員穿戴頭盔是為了減少傷害，但霍諾德卻是主動撤除所有繩索來增加「賣點」，這種將「危險」轉化為「吸引力」的商業操作引發不少討論。
安全配套 10秒延遲與建築緩衝
面對直播可能目睹慘劇的擔憂，Netflix消息人士指出，直播將設置10秒的訊號延遲，以便在發生意外時及時切斷畫面。
Honnold本人則對安全充滿信心，他認為受傷機率「趨近於零」。除了心理素質與技術，台北101的建築設計也是他的信心來源——大樓每8層樓就設有避難陽台。他解釋，即便發生失手，陽台結構也能提供緩衝，不至於直接墜落地面。
更多「攀登101」相關新聞。