我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不僅霍諾德讓台灣登上國際，行政院前政委張景森也大讚賈永婕（如圖）的創意與勇氣。（圖／記者葉正勳攝）

美國傳奇極限攀岩運動員霍諾德（AlexHonnold）今（25）日上午在不使用任何繩索、掛鉤及防護裝備的情況下，僅耗時1小時31分35秒（約91分鐘）便成功攀登上台北101，創下新歷史，更讓世界看到台灣。值得一提的是，霍諾德爬到一半畫面出現台灣國旗，引發熱議，更有人發現台北101外的旗幟全換成了國旗，讓網友大讚：「賈永婕真的很注重細節」、「謝謝賈董如此愛台灣」；而賈永婕本人也在臉書上寫道：「耶！賈董的心機，有發現嗎？」霍諾德今早完成徒手攀登台北101的壯舉，連外媒都爭相報導。而霍諾德爬到一半時，直播畫面出現台灣國旗，讓不少台灣人激動表示：「這真的是最美的一幕。」其實，台北101外平時掛著不同旗幟，然而董事長賈永婕卻將所有旗幟都換成國旗，並在社群上透露：「耶！賈董的心機，有發現嗎？」如此用心讓網友感動直呼：「賈董真的好有心」、「賈永婕真的很懂行銷」、「誰再懷疑她不適合當董事長啊！」、「沒想到是特別換上的」、「難怪覺得哪裡不一樣」。不僅霍諾德讓台灣登上國際，行政院前政委張景森發聲表示，霍諾德當然是100分，也要給101董座賈永婕99.99分，大讚她是創意跟勇氣都具備的行銷天才，而扣0.01分理由是因為「101的玻璃沒有擦乾淨」。