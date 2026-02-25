我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）與卡戴珊家的小妹凱莉珍娜，感情相當穩定。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱莉珍娜（如圖）出席英國影藝學院電影獎的服裝頗為性感，她是陪著入圍最佳男主角的男友提摩西夏勒梅一起出席。（圖／摘自 IG@kyliejenner）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》爭取英國影藝學院電影獎原本最被看好獲獎，最後卻意外落空，卻仍然和女友一起開心在頒獎後的晚宴會場出現。（圖／美聯社／達志影像）

李奧納多狄卡皮歐與「甜茶」提摩西夏勒梅，都在「英國奧斯卡」—英國影藝學院電影獎頒獎典禮上痛失影帝榮銜，爆冷敗給《妥瑞氏症與我》的羅伯特阿拉馬約。雖然都摃龜，兩人的作風卻大不相同：李奧納多選擇快閃離開頒獎後的晚宴，提摩西則與女友凱莉珍娜繼續在晚宴會場大放閃、秀恩愛。英國影藝學院電影獎頒獎典禮上最出人意表的結果，就是英國新秀羅伯特阿拉馬約，打敗兩大巨星李奧納多與甜茶，成為最佳男主角得主。而李奧納多主演的《一戰再戰》是囊括最佳影片、導演等6項獎的最大贏家，偏偏就缺他的一座影帝大獎，他心裡必然不是滋味，妙的是被視為他最大對手的《橫衝直闖》提摩西夏勒梅，竟然也落空，兩人卻在頒獎後的晚宴上明顯呈現不一樣的態度。以往典禮後的晚宴，是英國電影界每年最重要的盛事之一，主辦單位會精心安排每一桌都有搭配的電影主題，加上別緻的布置與菜色、擺盤，讓賓客都忍不住要盡情享用，今年卻據稱似乎為了節省開支，排場比往年遜色不少，氣氛更不像過去那麼夢幻，就連餐食都算不上「色香味俱全」，歐美媒體稱不少人看了自己的餐盤半天，就是沒有想吃的念頭。無怪乎爭取影帝失利、心情已經不太愉悅的李奧納多，據稱到了晚宴會場後很快就離開，自己另外找地方開派對，還是非常私人、管控嚴格的小聚會，他能夠盡情在自個兒的場子上釋放沒獲獎的怨氣，可以自行平復心情，也不用邊壓抑不滿邊要跟一堆影劇同業客套、交際。倒是「甜茶」提摩西夏勒梅就不同了，他就算在英國失利，奧斯卡金像獎上勝出的呼聲仍然很高、超過李奧納多，而有資格投選奧斯卡得主的美國影藝學院會員中，有許多是來自英國的影人，過去他們的票數足以扭轉戰局，提摩西當然不便得罪，在英國影人的主場上，更要把面子做給他們，因此他沒有快閃離開，而是跟女友凱莉珍娜看似玩得超盡興，並且不忘在此場合繼續大放閃。