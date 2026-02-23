我是廣告 請繼續往下閱讀

▲英國男星羅伯特阿拉馬約在英國影藝學院電影獎爆冷稱帝，他在真人實事改編的《妥瑞氏症與我》扮演有嚴重妥瑞氏症的男子，演技廣獲好評，除了最佳男主角外，還得到明日之星獎。（圖／美聯社／達志影像）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》爭取英國影藝學院電影獎原本最被看好獲獎，最後卻意外落空。（圖／美聯社／達志影像）

▲《哈姆奈特》潔西伯克利以眾望所歸的姿態，得到英國影藝學院電影獎最佳女主角。（圖／美聯社／達志影像）

向來被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎（BAFTA），台灣時間今（23日）凌晨在倫敦舉行頒獎典禮，榮獲14項提名的《一戰再戰》最後拿下最佳影片、導演等6項獎，成為最大贏家，然而該片男主角李奧納多狄卡皮歐與最強對手—《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅在影帝大獎上兩敗俱傷，《妥瑞氏症與我》羅伯特阿拉馬約爆冷勝出，影后則是《哈姆奈特》潔西伯克利。BAFTA從2001年起將頒獎時間提到美國的奧斯卡金像獎之前，開始被視為奧斯卡前哨戰之一。今年《一戰再戰》成為最大贏家，對於該片本來就被看好的奧斯卡奪獎氣勢更如錦上添花，不過在最佳男主角這一項，BAFTA確定不會命中奧斯卡的結果，因為羅伯特阿拉馬約並未在美國入圍，但當他爆冷獲獎，台下還是響起掌聲，這也是今年BAFTA最大的意外。原先各方認為BAFTA最佳男主角依舊會是李奧納多與提摩西的爭鬥，提摩西之前已經連獲評論家選擇獎、金球獎等重要前哨戰的肯定，聲勢領先李奧納多，李奧納多想要在小金人爭奪戰上氣勢扳回一城，BAFTA顯得非常重要，然而今年英國影藝學院決定挺英國自家新秀羅伯特阿拉馬約，他在《妥瑞氏症與我》扮演患有嚴重妥瑞氏症的蘇格蘭活動家約翰戴維森，演技備受好評，還一併拿下明日之星獎。李奧納多與提摩西今天出席典禮，身旁的另一半也受到注目，前者還是帶著生命中最重要的女人—媽媽艾梅琳同行，早先就有八卦刊物稱他永遠把老媽的位置擺在女友上面，也是歷任女友對她心寒、不太敢嫁的原因之一，但他仍然沒有改變；後者則有女友凱莉珍娜陪伴赴會，兩人更被典禮主持人艾倫康明各自發了一包英國著名的零食點心，成為典禮上的趣味橋段。最佳女主角得主《哈姆奈特》潔西伯克利，目前在奧斯卡上勝出的聲勢也領先其他對手，她表示自己小時候根本不敢想像能夠拍電影，但現在站在頒獎典禮的舞台上了，她也感謝多年來合作的經紀人，將影后榮銜獻給一直以來教導她如何與眾不同的所有女性，她也不忘向其他一同入圍的對手致意，卻不小心漏掉《悠唱藍調》凱特哈德森，趕忙問台下觀眾：「我還漏了誰？」之後才立刻補上。《一戰再戰》西恩潘得到最佳男配角，《罪人》烏米馬薩庫獲選為最佳女配角，兩者在奧斯卡上的氣勢慢慢爬升中。《罪人》才在奧斯卡金像獎創下入圍16項的史上最高新紀錄，在英國先得到最佳最佳原著劇本、女配角、配樂等3項獎，僅次於《一戰再戰》，然而彼此在小金人之爭上的氣勢已經明顯有差距，《一戰再戰》的領先地位無法被超越。