影壇年度盛事、2026年第98屆奧斯卡入圍名單揭曉，黑人吸血鬼恐怖片《罪人》再創史上最高提名紀錄，共獲最佳影片、導演、男主角等16項，打敗過去《彗星美人》、《鐵達尼號》、《樂來越愛你》的14項提名。代表台灣角逐最佳國際影片的《左撇子女孩》雖然登上15強初選名單，可惜沒能擠入最後的5強名單，頒獎典禮將於台灣時間3月16日上午舉行。在最受矚目的「最佳男主角」獎項中，曾以《神鬼獵人》獲奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》爭取第2座小金人，碰上好萊塢當紅炸子雞「甜茶」提摩西夏勒梅，近期他憑《橫衝直闖》連獲評論家選擇與金球獎影帝，兩人的電影分別獲得13項與9項提名，都有強大氣勢，預計奧斯卡影帝之爭會是他們的大戰，而影評人推崇的《藍月終曲》伊森霍克也入圍，可能是黑馬。在女主角方面，實力派女星潔西巴克利憑藉改編自同名小說的《哈姆奈特》強勢來襲，將對上在《媽的踹爆你》中有驚人表現的蘿絲拜恩，兩人皆是影后的熱門人選，也都風光入圍，其他對手尚有首度提名奧斯卡影后的《悠唱藍調》凱特哈德森與《情感的價值》雷娜特賴因斯夫、《暴蜂尼亞》艾瑪史東。配角獎項同樣精彩，最佳男配角目前戰況混沌，《科學怪人》雅各艾洛迪、《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉分別拿下評論家選擇與金球獎，將有一番廝殺。最佳女配角則呈現世代對決的局面，資深老將艾美麥蒂根在《凶器》中的精彩演出，要正面迎戰《情感的價值》艾兒芬妮等後輩女星，《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜意外未入圍，是名單上最大爆點，成為遺珠。國內影迷最關心的，莫過於代表台灣出征奧斯卡的《左撇子女孩》，可惜該片成功通過第一關，入選15強初選名單，卻沒有擠上最終的入圍名單，重演《陽光普照》的結果。而已經拿下金球獎最佳動畫長片的《Kpop 獵魔女團》，繼續攻進奧斯卡入圍名單，極有機會獲獎，最大對手應是迪士尼《動物方城市2》，而《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》有入圍金球獎動畫片，卻沒有被奧斯卡青睞，無緣角逐小金人。《科學怪人》《哈姆奈特》《一戰再戰》《這不只是個間諜故事》《情感的價值》《罪人》《橫衝直闖》《F1電影》《暴蜂妮亞》《火車大夢》《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）《哈姆奈特》趙婷《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindo）《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）《哈姆奈特》《一戰再戰》《這不只是個間諜故事》《罪人》《橫衝直闖》《只是一場意外》法國《這不只是個間諜故事》巴西《情感的價值》挪威《穿越地獄之門》西班牙《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞《再見未來男孩》《地球特派員》《Kpop 獵魔女團》《小雨愛蜜莉》《動物方城市2》《藍月終曲》《只是一場意外》《情感的價值》《橫衝直闖》《罪人》《哈姆奈特》《科學怪人》《暴蜂尼亞》《一戰再戰》《火車大夢》《橫衝直闖》《科學怪人》《罪人》《一戰再戰》《火車大夢》《F1電影》《情感的價值》《橫衝直闖》《一戰再戰》《罪人》《哈姆奈特》《科學怪人》《暴蜂尼亞》《一戰再戰》《罪人》Sweet Dreams Of Joy《Viva Verdi!》Golden《Kpop 獵魔女團》I Lied to You《罪人》Dear Me《Diane Warren: Relentless》Train Dreams《火車大夢》《F1電影》《科學怪人》《一戰再戰》《罪人》《穿越地獄之門》《哈姆奈特》《科學怪人》《橫衝直闖》《罪人》《一戰再戰》《哈姆奈特》《科學怪人》《阿凡達：火與燼》《罪人》《橫衝直闖》《國寶》《科學怪人》《重擊人生》《罪人》《醜繼妹》《F1電影》《火燒天堂鎮》《阿凡達：火與燼》《侏羅紀世界：重生》《罪人》《哈姆奈特》《一戰再戰》《這不只是個間諜故事》《情感的價值》《罪人》《橫衝直闖》《A Friend of Dorothy》《Butcher's Stain》《Jane Austen's Period Drama》《The Singers》《Two People Exchanging Saliva》《All the Empty Rooms》《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》《Children No More: "Were and Are Gone"》《The Devil Is Busy》《Perfectly a Strangeness》《Cardboard 》《Forevergreen》《The Girl Who Cried Pearls》《Retirement Plan》《The Three Sisters》