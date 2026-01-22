影壇年度盛事、2026年第98屆奧斯卡入圍名單揭曉，黑人吸血鬼恐怖片《罪人》再創史上最高提名紀錄，共獲最佳影片、導演、男主角等16項，打敗過去《彗星美人》、《鐵達尼號》、《樂來越愛你》的14項提名。代表台灣角逐最佳國際影片的《左撇子女孩》雖然登上15強初選名單，可惜沒能擠入最後的5強名單，頒獎典禮將於台灣時間3月16日上午舉行。
兩代男神搶影帝大決戰 李奧納多、甜茶世紀交鋒
在最受矚目的「最佳男主角」獎項中，曾以《神鬼獵人》獲奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》爭取第2座小金人，碰上好萊塢當紅炸子雞「甜茶」提摩西夏勒梅，近期他憑《橫衝直闖》連獲評論家選擇與金球獎影帝，兩人的電影分別獲得13項與9項提名，都有強大氣勢，預計奧斯卡影帝之爭會是他們的大戰，而影評人推崇的《藍月終曲》伊森霍克也入圍，可能是黑馬。
影后戰兩強出線 亞莉安娜搶女配角獎對決前輩
在女主角方面，實力派女星潔西巴克利憑藉改編自同名小說的《哈姆奈特》強勢來襲，將對上在《媽的踹爆你》中有驚人表現的蘿絲拜恩，兩人皆是影后的熱門人選，也都風光入圍，其他對手尚有首度提名奧斯卡影后的《悠唱藍調》凱特哈德森與《情感的價值》雷娜特賴因斯夫、《暴蜂尼亞》艾瑪史東。
配角獎項同樣精彩，最佳男配角目前戰況混沌，《科學怪人》雅各艾洛迪、《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉分別拿下評論家選擇與金球獎，將有一番廝殺。最佳女配角則呈現世代對決的局面，資深老將艾美麥蒂根在《凶器》中的精彩演出，要正面迎戰《情感的價值》艾兒芬妮等後輩女星，《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜意外未入圍，是名單上最大爆點，成為遺珠。
《左撇子女孩》惜未能入最終5強 《獵魔女團》入圍動畫長片
國內影迷最關心的，莫過於代表台灣出征奧斯卡的《左撇子女孩》，可惜該片成功通過第一關，入選15強初選名單，卻沒有擠上最終的入圍名單，重演《陽光普照》的結果。
而已經拿下金球獎最佳動畫長片的《Kpop 獵魔女團》，繼續攻進奧斯卡入圍名單，極有機會獲獎，最大對手應是迪士尼《動物方城市2》，而《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》有入圍金球獎動畫片，卻沒有被奧斯卡青睞，無緣角逐小金人。
2026第98屆奧斯卡金像獎入圍名單
最佳影片
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《橫衝直闖》
《F1電影》
《暴蜂妮亞》
《火車大夢》
最佳導演
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）
《哈姆奈特》趙婷
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
最佳男主角
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
最佳女主角
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）
《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindo）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
最佳女配角
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）
《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
最佳選角
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳國際影片
《只是一場意外》法國
《這不只是個間諜故事》巴西
《情感的價值》挪威
《穿越地獄之門》西班牙
《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞
最佳動畫長片
《再見未來男孩》
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨愛蜜莉》
《動物方城市2》
最佳原創劇本
《藍月終曲》
《只是一場意外》
《情感的價值》
《橫衝直闖》
《罪人》
最佳改編劇本
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《暴蜂尼亞》
《一戰再戰》
《火車大夢》
最佳攝影
《橫衝直闖》
《科學怪人》
《罪人》
《一戰再戰》
《火車大夢》
最佳剪輯
《F1電影》
《情感的價值》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳原創配樂
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《暴蜂尼亞》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳原創歌曲
Sweet Dreams Of Joy《Viva Verdi!》
Golden《Kpop 獵魔女團》
I Lied to You《罪人》
Dear Me《Diane Warren: Relentless》
Train Dreams《火車大夢》
最佳音效
《F1電影》
《科學怪人》
《一戰再戰》
《罪人》
《穿越地獄之門》
最佳製作設計
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《橫衝直闖》
《罪人》
《一戰再戰》
最佳服裝設計
《哈姆奈特》
《科學怪人》
《阿凡達：火與燼》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳妝髮設計
《國寶》
《科學怪人》
《重擊人生》
《罪人》
《醜繼妹》
最佳視覺效果
《F1電影》
《火燒天堂鎮》
《阿凡達：火與燼》
《侏羅紀世界：重生》
《罪人》
最佳動畫短片
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《橫衝直闖》
最佳實景短片
《A Friend of Dorothy》
《Butcher's Stain》
《Jane Austen's Period Drama》
《The Singers》
《Two People Exchanging Saliva》
最佳紀錄短片
《All the Empty Rooms》
《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》
《Children No More: "Were and Are Gone"》
《The Devil Is Busy》
《Perfectly a Strangeness》
最佳動畫短片
《Cardboard 》
《Forevergreen》
《The Girl Who Cried Pearls》
《Retirement Plan》
《The Three Sisters》
