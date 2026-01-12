我是廣告 請繼續往下閱讀

▲提摩西夏勒梅坐在台下，也配合台上的頒獎人互動演出，製造典禮上的笑點。（圖／摘自Golden Globes FB）

▲《哈姆奈特》獲得金球獎最佳戲劇類影片，製片史蒂芬史匹柏（左）已經在致詞，導演趙婷（右）還摀著嘴、似乎難以置信。（圖／摘自Golden Globes FB）

第83屆金球獎頒獎典禮壓軸的最佳戲劇影片大獎，請出《瞞天過海》老搭檔喬治克隆尼與唐奇鐸來頒發，只見喬治先出場，由於近日他一家入籍法國，特別用法語表達很榮幸來頒獎，也問候全場來賓，話還沒完，唐奇鐸跟著出場，先打槍他本屆在音樂或喜劇類影帝項目敗給「甜茶」提摩西夏勒梅，接著又糗他很久沒得金球獎，上一次獲獎時甜茶才3歲，聽得台下大笑。唐奇鐸上台後數度問出尷尬的問題，打斷喬治克隆尼的話，像是問道：「你剛剛有得獎嗎？」喬治勉強笑開來接口：「我們大家都是贏家。」眼看唐奇鐸還要進一步逼問，喬治說道：「我以前得過幾次。」唐奇鐸又打槍：「對啦，你有得過.....已經很久以前了。」喬治笑著反駁：「沒有那麼久。」唐奇鐸轉頭問台下的提摩西：「你今年幾歲了？30歲，喔，上次你得獎他才3歲！」眼看全場大笑，喬治只好再次堅持沒有那麼久，並且進入介紹入圍影片的環節，讓頒獎流程順利進行。這段笑點雖然是劇本上的設計，由默契十足的兩人表演起來，就不會太生硬、尷尬，反而增添典禮的喜趣氣氛。在他們上場前，兩人在《瞞天過海》系列中的另一位搭擋茱莉亞羅勃茲才上台頒發最佳音樂或喜劇類影片，她出場時全部人起立致敬，唐奇鐸也拿這點調侃喬治。他打趣道：「剛剛在後台見到茱莉亞，她狀態不錯耶，全場還起立致敬。」喬治立刻出現尷尬的笑容、低聲說道：「你們都沒有人為我起立.......不用，我不接受大家可憐。」成為典禮上又一亮點。其實唐奇鐸的台詞仍然有點失誤，喬治克隆尼上一回在金球獎典禮受表揚，是2015年典禮上獲頒表揚終身成就的西席地密爾獎，那時甜茶起碼也19歲，再早之前喬治以《繼承人生》得到戲劇類影帝是在2012年，當年的甜茶是16歲，唐奇鐸提到喬治上一次得獎是《諜對諜》並不正確，但就算是《諜對諜》，那一年的甜茶也已經10歲。最後最佳戲劇影片得獎的是華人女導演趙婷新作品《哈姆奈特》，她完全不敢置信，還在座位上愣住好幾秒才反應過來，電視轉播捕捉到她訝定格的畫面，頗為逗趣，然而一般仍看好《一戰再戰》在奧斯卡較具有獲獎的聲勢。