第83屆金球獎得獎名單今（12）日公布，日本票房賣破389億日圓（約台幣79億元）的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》最終無緣拿下「最佳動畫片」，獎項由《Kpop獵魔女團》奪得，結果出爐後日本觀眾普遍輸得心服口服，直言「鬼滅沒拿到雖然可惜，但去年確實是獵魔女團在全球掀起旋風的一年」、「鬼滅系列還沒結束，能被提名本身就已經很了不起」，認為這次落敗不丟臉，反而看見2部作品在不同世代與市場留下各自定位與影響力。
金球獎「最佳動畫」《鬼滅》敗給《獵魔女團》
對於《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》在金球獎「最佳動畫片」輸給《Kpop獵魔女團》的結果，多數日本觀眾不但沒有暴怒，反而相當冷靜，甚至認為這是「很合理的結局」。不少人直言，鬼滅沒拿到確實可惜，但去年本來就是《Kpop獵魔女團》在全球狂掃話題、一路開掛的一年；也有人認為鬼滅系列還沒完結，能被提名本身就已經是超高肯定，還有人補充，《Kpop獵魔女團》不只在日本，在全球市場的表現都非常誇張，氣勢真的擋不住。當然也有理性派分析，對沒追《鬼滅之刃 無限城》第一章前作的觀眾來說門檻偏高，評審端或許多少會吃虧，乾脆當作是鋪陳，「等到《無限城篇》2、3章上映後再次入圍金球獎並拿獎就好了！」。
本屆金球獎「最佳動畫片」入圍名單可說競爭激烈，包括《再見未來男孩》、《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》、《地球特派員》、《Kpop獵魔女團》、《小雨愛蜜莉》、《動物方城市2》，最後由《Kpop獵魔女團》勝出。今年也是日本動畫第4度入圍該獎項，過去曾入圍的作品包含《未來的未來》、《犬王》、《蒼鷺與少年》，外界原本期待能在《蒼鷺與少年》得獎後，相隔2年能再度抱回獎座，但最終未能如願。
《鬼滅之刃》票房持續上漲 《獵魔女團》聲勢席捲全球
至於《鬼滅之刃》的成績，輸獎不輸陣，作品在北美上映後直接空降全美票房冠軍，累積票房達1億3451萬2116美元（約新台幣42億元），日本國內票房更是突破389億日圓，暫居日本影史票房第2名，而且上映超過半年仍在上映中，戰力完全沒退燒。
拿下金球獎「最佳動畫片」的《Kpop獵魔女團》則走的是完全不同的路線，故事描寫表面是K-POP女團、私下卻化身獵人的少女們，為了守護人類與惡魔正面對決，作品在Netflix上架後直接橫掃全球66個國家收視冠軍，刷新平台歷代觀看紀錄，引發一波社會現象，難怪連日本觀眾都直言，這次真的輸得不冤。
📌第83屆金球獎完整得獎名單
