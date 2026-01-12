我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《動物方城市2》全球超狂賣，但在獎項上仍不敵其他對手。（圖／迪士尼提供）

▲〈Golden〉主唱Ejae在韓國當了10年練習生都無法出道，多年後靠著這首歌曲登上金球獎頒獎典禮的舞台，成為獲獎者，是很勵志的故事。（圖／美聯社／達志影像）

▲《Kpop 獵魔女團》成為Netflix觀賞樹最高的動畫電影，也是金球獎的大贏家。（圖／摘自IMDb）

轟動全美的Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》拿下第83屆金球獎最佳動畫片，打敗迪士尼賣破16.5億美元的超級巨片《動物方城市2》，片中超轟動的名曲〈Golden〉也得到最佳歌曲，極可能在奧斯卡典禮上繼續抱回這兩大獎。《Kpop 獵魔女團》一上架就受到觀眾熱烈歡迎，成為Netflix觀看次數最高的動畫電影，被稱為「現象級巨作」，金球獎最佳動畫片之爭，它也輕鬆擊敗《動物方城市2》，而片中包括〈Golden〉〈Soda Pop〉等插曲廣被名人翻唱、造成流行，〈Golden〉也以眾望所歸的氣勢得到金球獎。演唱〈Golden〉的Ejae上台領獎時感動落淚，她曾在SM娛樂當了10年練習生都無法出道，放棄當偶像之後赴美進修，一面轉進幕後從事音樂創作，因緣際會下成了這首歌的主唱，靠著電影的超強氣勢拉抬歌曲本身的人氣，讓她在34歲才獲得大成功。她在台上感嘆：「我還是個小女孩時，不眠不休努力了10年想成為Kpop偶像，卻被拒絕了。現在看來，被拒絕只是換個方向，永遠不要放棄，綻放你天生該散發的光芒永遠不會太晚。」成為典禮上極感人的一幕，她的故事也成為去年娛樂界最勵志的傳奇之一。向來對於自家影片上戲院超冷感的Netflix，在去年8月底於全美各地推出限定兩天的大銀幕《Kpop 獵魔女團》之「歡唱K歌場」，竟然賣破1800萬美元，榮登週末票房冠軍，那時已是該片推出的兩個月後。在這兩個月之間，〈Golden〉等歌的人氣也大爆發，更增片子的話題，Netflix和索尼動畫已經敲定，將製作《Kpop 獵魔女團》第2集，預計在2029年推出。