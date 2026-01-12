我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐在金球獎頒獎典禮上被消遣，臉上還是露出不失禮的笑容。（圖／摘自 Golden Globes Ｘ）

▲提摩西夏勒梅（右）和女友凱莉珍娜（左）在金球獎頒獎典禮空檔仍有密切互動，臉上都是開心的笑容。（圖／摘自 Golden Globes Ｘ）

第83屆金球獎頒獎典禮正在比佛利希爾頓飯店舉行中，早先揭曉的最佳音樂或喜劇類男主角，《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐敗給強敵《橫衝直闖》提摩西夏勒梅，重演上週評論家選擇獎的結果。連敗兩場的他，還要被主持人妮基格拉澤笑虧他的女友年紀小他一大截，稱他擁有3座金球獎也拿過1座奧斯卡，還有和一堆名導合作的經歷，「都是在女朋友還沒滿30歲前完成的」，他只能保持風度，不失禮尬笑。眾所皆知，李奧納多狄卡皮歐曾有「不交25歲以上女友」的鐵律，是好萊塢老牛愛吃嫩草的代表，近年來一再因此被嘲諷。其實他的現任女友維多莉亞伽里蒂已經27歲，已經略微超過上限，媒體也報導過，他因為不想結婚、生小孩，偏偏女生到了25歲就會考慮這些，他只有落跑，但正如妮基格拉澤所言，他除了風光的從影表現愛交年輕小女友，外界對他所知不多，也找不太到別的話題能講。妮基格拉澤笑著要李奧納多狄卡皮歐更開放一些，讓大家更多認識他一點，還表示找到他最深入的訪談已經要到1991年，那時他連續講了3次最喜歡吃義大利麵，妮基問道：「現在還最愛義大利麵嗎？」李奧納多對著鏡頭比讚，台下響起熱烈掌聲。李奧納多被稱是目前好萊塢僅存的最後巨星之一，自然是金球獎典禮上的焦點，可是他今年的影片《一戰再戰》聲勢雖強，他爭取影帝的路程卻很崎嶇，因為提摩西夏勒梅殺出，從中截走好幾座大獎，兩人曾經合作過《千萬別抬頭》，那時的提摩西還是景仰前輩、把李奧納多當老師的新秀，沒幾年就有可能將擊敗他，拿下小金人。就連在典禮上彼此呈現出的感覺，也明顯不同。李奧納多被虧愛嫩妹，之後又痛失影帝獎，提摩西則是帶著女友凱莉珍娜一路放閃，典禮空檔的密切互動也被注意，之後還風光上台領獎，對著台下的凱莉再次示愛，比李奧納多要開心很多。