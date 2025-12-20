我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐（如圖）在《鐵達尼號》上映的28年後，依然是好萊塢的大牌巨星。（圖／美聯社／達志影像)

▲珍妮佛勞倫斯曾經在喝到很醉的時候想看自己演出的電影，要了解在片中演出到底好不好，卻醉到完全記不起來。（圖／美聯社／達志影像）

曾經是影史最賣座電影的《鐵達尼號》，推出至今已經28年，這世界上還是有人大方招認從來沒看過。讓人震驚的是，這人竟是因為這部片紅透半邊天的男主角李奧納多狄卡皮歐！大家都以為李奧納多拍完片子後一定欣賞過，他卻在最近接受珍妮佛勞倫斯訪問時坦言，都不太看自己演出的電影，因此也沒看過《鐵達尼號》。今年都有作品要角逐奧斯卡的李奧納多狄卡皮歐與珍妮佛勞倫斯，曾經合作過《千萬別抬頭》，接下來還有別的新片要同台，珍妮佛在演員對談的節目上大方問李奧納多：「你有重看『鐵達尼號』嗎？」他的答案卻出人意料：「沒有，我以前也沒看過。」珍妮佛大為吃驚：「哇，你應該看一下，我打賭你現在可以看了，真的拍得很棒。」李奧納多迪卡皮歐卻反過來問她：「我都不太看自己的電影，妳會嗎？」珍妮佛透露自己曾經有一回喝得很醉，突然就把《瞞天大佈局》放出來看，本來是想知道自己演得好不好，但自我解嘲：「我根本不記得答案了。」有不少知名紅星坦承過不看自己的電影，包括安潔莉娜裘莉也是這一派，有些人會覺得越看越看出哪邊可以再演得更好，會很懊悔、影響心情，李奧納多狄卡皮歐是否基於此理由就不確定。倒是他當年宣傳《鐵達尼號》時，說過：「我從來沒有看過規模這麼大的影片。」被粉絲認為他應該還是有看過，只是久久沒再重看，否則就是他那時候沒講實話。當初《鐵達尼號》在推出之前，因為破紀錄的高成本，加上又是向來給人「動作大片」導演印象的詹姆斯卡麥隆首度拍歷史劇，沒太多人有信心，沒想到上映後締造新的賣座紀錄，還把李奧納多狄卡皮歐捧為全球女性觀眾心目中的男神，是他最具代表性的作品，他卻依然沒有想要欣賞自己的演出。