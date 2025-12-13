我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李奧納多狄卡皮歐平常私人時間外出時，就喜歡用帽子把自己的臉遮住一大半，避免被太多人認出來。（圖／美聯社／達志影像）

▲李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》戲路再次突破，雖然票房並未大賣，影片本身受到不少獎項青睞，他也風光入圍金球獎影帝。（圖／華納兄弟提供）

被稱為「最後一位好萊塢巨星」的李奧納多狄卡皮歐，雖然久未締造票房佳績，今年的作品《一戰再戰》卻在電影獎項上備受肯定，他也有機會爭取第2座奧斯卡影帝。不過他在拍戲、宣傳之外，出門在外很愛用帽子把臉遮住大半，刻意不想被人發現，他也承認自己太喜歡演藝工作，想要長長久久，不想觀眾太快看膩，所以會刻意低調不想被認出來。李奧納多狄卡皮歐自從28年前轟動全球的《鐵達尼號》之後，就變成無數少女心目中的偶像，只要外出就很容易被粉絲包圍，讓原本大都演獨立製片小品影片的他需要適應，甚至覺得自己需要走回昔日的接片原則。他在想如何不讓觀眾太快對他厭煩，就覺得除了工作之外，其他時間盡量低調，不要太張揚。而在新冠肺炎疫情期間，大多數人出門都是口罩、帽子等把自己包好，免得沾上病毒，給了他靈感，自此外出後，帽子就變成他的重要配件，因為他總是會戴得很低，幾乎遮住大半張臉，不那麼容易被人認出來，直到現在都還有這個習慣，成為他個人的怪癖。他在訪問時也透露，如果需要他在公開場合發表意見，或是宣傳影片要他光鮮亮麗站台，他會配合需要，可是一不需要造勢，他馬上就會把帽子再戴起來、壓低到旁人看不太到他的臉。想要跟他在一起的女性，這點必須要能夠接受。雖然李奧納多狄卡皮歐努力想要維持台上受注目、台下超低調的生活，他畢竟還是高知名度巨星，總是難逃狗仔攝影的追逐，每次談戀愛都會被偷拍，久了雖然也習慣，他還是希望平常不要太招搖，對於個人隱私很重視。