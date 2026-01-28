我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美艷名模維多利亞伽里蒂（如圖）是李奧納多狄卡皮歐現任女友，卻因為金球獎頒獎典禮他帶著媽媽走紅毯，感到心裡不是滋味。（圖／美聯社／達志影像）

▲李奧納多狄卡皮歐不想結婚，背後也有永遠結不了婚的理由。（圖／美聯社／達志影像）

影壇巨星李奧納多狄卡皮歐就算已年過半百，還是沒有結婚生子的打算，甚至為此每任女友到了25歲、開始在想成家的事，就會趕快分手，避免接下來又要因此爭執。外界只知他想當一輩子的單身漢，背後卻可能有其他原因？歐美媒體報導，他太過重視媽媽艾梅琳，老媽的位置永遠在女友之上，才讓女友們心寒，是他永遠結不了婚的真正理由。銀幕上丰采迷人的李奧納多，本身竟是個媽寶？他的媽媽艾梅琳從小相依為命，雖然爸媽離婚後仍決定共同照顧他、住處不會距離太遠，他仍然算是媽媽拉拔長大，在進入演藝圈打拚時，也是媽媽陪在身邊，直到他成功大紅，因而媽媽是他生命中永遠最重要的女人，即便身旁換過一位又一位性感亮麗的名模女友，沒有人能取代媽媽的地位。從好的方面來看，李奧納多堪稱好萊塢孝子，可是女友們眼中的他，這樣的舉止就不夠OK，很難讓人放心把未來交到他手上。他其實最近兩任女友年齡都超過25歲，上一任吉吉哈蒂德已經有小孩，所以不會纏著他想定下來，現任的維多利亞伽里蒂有過一段婚姻，同樣也不急著要再婚，都讓他很安心，只是他最近據稱有件事踩到維多利亞的痛處，讓她不太舒服。就是本月上旬的金球獎典禮，維多利亞伽里蒂以為他會跟自己出席，也確實被他提過要一起走紅毯，不料最後跟他一起走在星光大道上的還是他82歲的媽媽，歐美娛樂新聞也報導，金球獎官方很明確的顯示李奧納多在這件事上的優先順序，維多利亞更加不是滋味，兩人雖然還沒分手，卻不表示一定能走到最後。因為這就是李奧納多一貫以來的態度，不能接受他的媽媽永遠對他最重要，那就沒辦法繼續跟他在一起。維多利亞之前已經很多位美艷名模到最後摸摸鼻子走人，她不知道會不會是下一個？