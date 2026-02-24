我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥可·B·喬丹（左）和戴洛依林多（右）在英國影藝學院電影獎典禮頒獎時，被喊種族歧視字眼，掀起話題風暴。（圖／摘自 Good Morning America YT）

▲英國男星羅伯特阿拉馬約在英國影藝學院電影獎爆冷稱帝，他在真人實事改編的《妥瑞氏症與我》扮演有嚴重妥瑞氏症的男子，演技廣獲好評，但他飾演的角色本尊卻在典禮上引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

▲麥可·B·喬丹出席英國影藝學院電影獎典禮擔任頒獎人，卻碰上尷尬場面，主辦單位已向他致歉。（圖／美聯社／達志影像）

被視為「英國奧斯卡」的英國影藝學院電影獎，由於影帝羅伯特阿拉馬約的得獎電影《妥瑞氏症與我》角色本尊約翰戴維森受邀觀禮，卻在過程中發出一連串的冒犯性言語，引發爭議風暴。特別當兩位黑人男星麥可·B·喬丹和戴洛依林多頒獎，約翰卻發出有種族歧視意味的N開頭詞語，儘管主持人緩頰稱那是他無法自己控制的發言，BBC晚兩小時播出典禮實況卻沒剪掉，還是被嚴厲抨擊，也已經道歉。妥瑞氏症患者會表現出無法控制的抽動、重複言詞及口出穢語等症狀，這些都不是他們能用意志力來控制的行為，過去大眾不了解，使他們受到很多誤解。《妥瑞氏症與我》就是在講述約翰戴維森生命的歷程，他現在是為病友發聲、希望社會能夠正視他們的活動家，卻沒想到在意義重大的典禮上再次引爆爭議。BBC和英國影藝學院都被批評，戴洛依林多則認為他們的處理不夠妥善。戴洛依林多表示他和麥可·B·喬丹仍然繼續把獎頒完，那是當下必須做的事，但仍希望主辦單位可以有人來跟他們談一談。他們都是《罪人》的主要演員，該片美術指導漢娜貝希勒依舊難以接受，坦言自己知道這是很兩難的情況，必須要很優雅的面對，可是主持人艾倫康明替約翰戴維森緩頰，稱「如果有人被冒犯，我們表示歉意」讓她覺得更想發火，嗆道：「我們當然覺得被冒犯了。」由於約翰戴維森是主辦單位—英國影藝學院邀請的來賓，不管如何都不會被要求離開現場，哪怕他在頒獎流程中，時不時會發出髒話和歧視性的字眼，到典禮後段他主動離場，扮演他而獲得影帝榮銜的羅伯特阿拉馬約，則在致詞時稱他是自己遇過最了不起的人、非常願意推動關於妥瑞氏症的教育，更引用片中的台詞：「他們需要的是支持與理解。」約翰戴維森則在聲明中表示，當晚是想慶祝關於自己人生的電影《妥瑞氏症與我》，這部片比任何的電視紀錄片或電影都更詳盡解釋了此病的起源、特徵和表現。約翰強調畢生致力於支持和幫助妥瑞氏症患者群體，並努力向他人傳遞同理心、善意和理解，由於知道自己的言語抽動症為旁人帶來困擾，選擇主動先離場。可是爭議風暴與反彈已經難遏止，網友對此有不同看法，擔心妥瑞氏症患者又被污名化的人們也表達不安。英國影藝學院則發聲明道歉，表示對於讓典禮嘉賓陷入艱難的處境，承擔所有的責任，也為此向所有人說對不起，更想對於表現出風度和專業精神的麥可·B·喬丹和戴洛依林多致上最大歉意。BBC已經先將頒獎典禮實況從BBC iPlayer下架，發言人稱部分觀眾在英國影藝學院電影獎典禮中，可能會聽到一些很強烈且有冒犯性的字眼，是因為與妥瑞氏症引發、無法自行控制的語言抽動造成，就像艾倫康明在典禮中解釋，這不是當事人故意為之，BBC沒有在播出前先剪掉，對此表達歉意。