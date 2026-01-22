我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《彗星美人》首部獲14項奧斯卡提名的經典大片，紀錄保持了75年，才在今年被《罪人》所超越。（圖／摘自IMDb）

▲《樂來越愛你》也曾有入圍14項奧斯卡的輝煌紀錄。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《罪人》打破奧斯卡最多入圍項數紀錄，能否斬獲多項大獎？開始受到外界矚目。（圖／摘自IMDb）

98屆奧斯卡金像獎入圍名單的焦點之一，就是《罪人》拿下16項提名，刷新史上入圍最多項的紀錄，距離《彗星美人》以14項提名在1951年創最高紀錄，已經又等了75年，這之間只有李奧納多狄卡皮歐《鐵達尼號》和艾瑪史東《樂來越愛你》都入圍14項平紀錄。而《鐵達尼號》雖然最高入圍紀錄被破，現在還和《賓漢》、《魔戒三部曲：王者再臨》並列獲獎最多電影（11項）。奧斯卡金像獎創辦至今，即將要邁向100屆，早年的獎項數就比較少，大多數的影片入圍項目都不到2位數，直到電影業日漸蓬勃，獎項分類更精細，增設了不少新的項目，大片入圍總數也得以進入2位數。曾經轟動全球的《鐵達尼號》由於製作龐大，技術項目幾乎全被提名，入圍項數也追平了《彗星美人》的14項最高紀錄，獲獎數則打平《賓漢》的11項最多紀錄，極為風光。雖然《鐵達尼號》無論是奧斯卡入圍項數，或是奧斯卡得獎項數，都沒有破任何紀錄，卻因為都是數十年來打平最高紀錄的唯一一部片，突顯其難能可貴的重要地位。《彗星美人》、《鐵達尼號》後，只有《樂來越愛你》在入圍項數上平了14項的紀錄，接著就要到今年的《罪人》拿下16項提名，才攀上新巔峰。《罪人》的16項中，還包括今年新增設的最佳選角，倘若除去這一項，片子會拿下15項提名，也仍會締造新紀錄，看得出奧斯卡主辦單位—美國影藝學員會員對這部片的極度喜愛。這部片去年4月就上映，近期在其他奧斯卡前哨獎項上的熱度看似被《一戰再戰》甚至《橫衝直闖》超越，沒想到奧斯卡扳回一城，還創新紀錄，氣勢再度大復活。在台灣時間3月16日舉辦的頒獎典禮上，《罪人》將會獲得多少獎項，也開始受到矚目。目前奧斯卡史上獲得最佳獎的電影共有3部，分別是1960年典禮的大贏家《賓漢》、1998年典禮上橫掃眾片的《鐵達尼號》以及2004年典禮上獲獎率百分百的《魔戒三部曲：王者再臨》，都得了最佳影片、導演等11座獎，目前外界還是稍微更看好《一戰再戰》得到最佳影片與導演大獎。