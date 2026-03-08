2026第98屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間3月16日（一）上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院舉辦，黑人吸血鬼電影《罪人》（Sinners）提名包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原著劇本等16項大獎，成為史上入圍最多獎項的電影，獎季期間更是奪下多個獎項，《NOWNEWS今日新聞》整理《罪人》的劇情簡介、獲獎紀錄、收看平台等資訊，供讀者參考。
📌本文摘要如下：
《罪人》導演、主要演員、類型、片長
《罪人》劇情簡介
《罪人》獲獎紀錄
《罪人》收看平台
📽️導演、主要演員、類型、片長
導演：萊恩庫格勒（Ryan Coogler）（《奧斯卡的一天》、《金牌拳手》、《黑豹》系列）
主要演員：麥可·B·喬丹、海莉史坦菲德、邁爾斯卡頓、傑克歐康納、烏米馬薩庫、潔米勞森、奧瑪本森米勒、李麗君、戴洛依林多
類型：恐怖／動作
片長：2小時17分鐘
📽️劇情簡介
1932年美國密西西比州，一戰退役的雙胞胎兄弟史塔克與史莫克（麥可·B·喬丹 飾）帶著竊取的黑幫資金返鄉，將舊鋸木廠改建成專為黑人服務的藍調酒館「Juke Joint」，他們邀請擁有吉他天賦的表弟山米在開幕夜表演，卻不知這場音樂盛宴引來了愛爾蘭裔吸血鬼雷米克率領的族群覬覦，對方企圖佔領酒館並利用山米召喚亡魂的音樂能力 。
開幕當晚爆發血腥衝突，吸血鬼將酒館客人逐一轉化，包括史塔克與其女友瑪麗，使史莫克陷入崩潰，最終山米以吉他刺穿雷米克頭部，配合日出陽光殲滅吸血鬼群，但真正的威脅尚未結束，三K黨暴徒計畫屠殺酒館，史莫克選擇留下對抗這些白人至上主義者，以犧牲完成對過往罪惡的救贖。電影透過吸血鬼隱喻殖民壓迫與種族歧視，交織兄弟情誼、音樂力量與歷史傷痕 。
📽️獲獎紀錄
金球獎電影和票房成就獎、金球獎最佳原創配樂獎、英國影藝學院電影獎最佳女配角獎、英國影藝學院電影獎最佳原創劇本獎、英國影藝學院電影獎最佳電影音樂獎、美國演員工會獎最佳整體演出、美國演員獎最佳男主角
📽️收看平台
Max（原 HBO Max）、CATCHPLAY+、MyVideo、Hami Video
