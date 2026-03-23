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立院外交及國防委員會今（23）日聯席審查軍購特別條例，包括政院版本1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、藍營「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」、民眾黨團版本的全名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」等三個版本審查。國防部長顧立雄強調院版的這個考量是最具周延的，希望國防部的版本能夠獲得大家的支持。政院版本「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，為期8年、預算規模新台幣1.25兆元。行政院會去年11月27日通過草案送立法院審議後，數度遭到在野黨封殺，因此無法在立法院第11屆第4會期結束前，順利交付委員會審查。民眾黨團版本全名為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，於今年1月26日提出，項目包括M109A7自走砲、M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列。國民黨團版本的全名為「強化國防及對美軍事採購特別條例」，於今年3月5日提出，匡列預算上限為新台幣3800億元，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。不過，國民黨團新聞稿金額改為「3800億+N」版本。由於在野陣營在委員會握人數優勢，最終能否審查完竣送出委員會，或是關鍵條文按行政院提案通過，備受關注。顧立雄受訪被問到今天那個軍購特別條例的攻防，如果最後是在野黨的版本通過了怎麼辦？顧立雄表示，今天就是要來報告說明院版的完整性跟這個必要性，國防部也強調院版的這個考量是最具周延的，當然會希望能跟不過不分朝野持續的進行協商，之後找到共識，當然還是希望國防部的版本能夠獲得大家的支持。針對MQ-9B的交機昨天首度的曝光，何時回來台灣? 與用什麼樣的方式返台?顧立雄回應表示，第一批大概預計第三季。