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中東戰火外溢效應持續擴大，荷姆茲海峽受阻讓東南亞陷入嚴重能源危機，不只交通受影響，甚至連喪葬與基本生計都面臨前所未有的衝擊。根據《紐約時報》與《日經亞洲》報導，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，石油運輸命脈荷姆茲海峽運作受阻。能源經濟與金融分析研究所分析指出，東南亞約80%原油與25%液化天然氣仰賴該區進口，但區域各國戰備存量偏低，遠不及日本與韓國，使能源風險全面爆發。在泰國，燃料短缺已波及殯葬體系。曼谷近郊瓦拉帕拉孔塔姆寺與粉紅象神廟因柴油不足，火化作業大受影響，部分寺廟甚至被迫暫停處理遺體的服務，讓弱勢家庭陷入困境。暹羅殯儀公司執行長瓦拉武特表示，每具遺體可用燃料從60公升銳減至10公升，火化時間也從1.5小時拉長至4.5小時，顯示能源短缺已嚴重影響基本公共服務。油價飆升同樣重創基層生計。泰國實施柴油購買上限，司機收入大減；馬尼拉雖發放補助，但仍無法緩解壓力，菲律賓漁民因無力負擔成本被迫停工，甚至有人走上街頭乞討維生。為因應危機，各國祭出節能措施，從緬甸限行車輛、寮國關閉加油站，到越南與泰國鼓勵居家辦公，顯示這場由荷姆茲海峽引爆的能源風暴，正從產業一路燒向民眾日常，短期內恐難見緩解。