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民眾黨中配立委李貞秀國籍問題未解，上周在立法院內政委員會處女秀之際，民進黨召委李柏毅直接宣布官員可不上台備詢，對此李貞秀今（23）日在內政委員會確認議事錄之際率先發難，強調自己依法就任並正當監督，但國會監督機制被直接閹割，李柏毅為了討好賴政府，刻意稱她「李貞秀女士」，民進黨上下只會搞這種無恥沒品的小把戲，這樣的國會大家不能接受，這樣的民主不能沈默，「議事紀錄失去正當性，該會議議事錄不應該被確認」。李貞秀在內政委員會確認議事錄之際率先發難，表示自己非常憤怒，必須非常嚴整指出，3月16日內政委員會議事爭議，民進黨公然踐踏國會制度、踐踏中華民國民主法制，今天民進黨公然閹割立委職權，立委依法行使質詢權，行政官員得上台備詢，這是立院最基本核心憲政職權，但李柏毅直接宣佈官員可以不用上台、不用回答、不用提供資料，這算什麼會議？這是立法院嗎？還是民進黨記者會現場？李貞秀說，自己依法就任、正當監督，國會監督機制被直接閹割，這場會議輪值民進黨召委 ，為了討好賴政府，刻意稱她為「李貞秀女士」，民進黨上下只會稿無恥沒品小把戲，民生議題不用顧嗎？國家大事不用做了嗎？院長韓國瑜在政黨協商講得非常清楚，宣誓就職的委員，職權應予尊重，但民進黨直接無視推翻，踐踏院會結論。李貞秀表示，難道一般民眾可以站在這裡提案、投票、修法嗎？賴政府不要掩耳盜鈴、自欺欺人，請正視她合法立委身分，儘早終止知法玩法的鬧劇，民進黨暴力踐踏法治、壓制異議，今天不只是針對她，更是對所有新住民發出訊號，在國會的聲音可以被否定，被消失，「你們只配當二等公民嗎？」李貞秀提到，自己該有的備詢沒有、程序不存在，若這樣的會議可以算數，那未來每一個召委是否可以選擇性不讓官員回答，沒收委員質詢權利？會議明確違法意識規則，這樣的國會大家不能接受，這樣的民主不能沈默，「議事紀錄失去正當性，該會議議事錄不應該被確認」。