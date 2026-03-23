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彰化縣員林百果山驚傳恐怖命案！20日下午有民眾在胡水路旁驚見一具死狀駭人的男屍，不僅臉部被利刃削爛，連眼珠都被挖空，讓妻子嚇得直發抖。警方調查，這名30多歲湯姓死者疑似捲入毒品交易糾紛，慘遭張姓、吳姓主嫌撂人報復，警方於21日迅速逮捕5名嫌犯。經檢方複訊，聲請羈押禁見獲准，另兩名被告各以3萬元交保。至於湯男的詳細死因仍待解剖釐清，而檢警也持續追查嫌犯犯案動機。事發在20日下午，一對夫妻前往果園巡視途中，在胡水路旁一處產業道路內赫然發現一具男屍，臉部遭受多刀劃毀、皮肉幾乎被削爛，甚至雙眼珠也遭到挖除，由於死狀極其慘烈，妻子當場驚嚇過度、全身發抖，隨即向警方報案。警方趕抵現場後封鎖現場調查，確認死者為年約30多歲的湯姓男子。據了解，湯男疑似捲入毒品交易糾紛，與張姓、吳姓男子結怨，兩人為尋仇撂人找上湯男將他狠狠施虐致死。警方在21日晚間逮捕張姓、吳姓等5名嫌疑人。經檢方複訊，認定張、吳兩名主嫌涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘2嫌則各以3萬元交保候傳。針對死者的慘狀，檢察官21日完成相驗程序，後續將透過解剖進一步釐清確切死因，至於詳細案情也仍待釐清。