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民眾黨立委李貞秀因具中配身分，引發陸委會與內政部質疑她的參選資格。日前於立法院內政委員會質詢時，因民進黨籍召委李柏毅裁示，在立委資格尚未確認前，同意行政官員不予備詢，內政部長劉世芳因而不上台備詢，引發「空氣質詢」爭議。邱垂正會今（23）日表示，「李貞秀女士，沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，因此，不符合兩岸條例的參選資格，也沒辦法依照《國籍法》，落實對中華民國單一效忠的義務」，行政官員依法行政，無法回答有身份問題的人質詢。立法院內政委員會今（23日）邀請陸委會主委邱垂正及海基會董事長蘇嘉全列席報告業務概況，並備質詢。邱垂正會前受訪被到是否接受李貞秀質詢，邱垂正表示，李貞秀女士沒有依法即時放棄中國戶籍與國籍，因此，不符合兩岸條例參選資格，也沒辦法依照國籍法，落實對中華民國單一效忠的義務，現行法律，任何人無法放棄中國戶籍，他就會喪失台灣人的身份和台灣人的戶籍所衍生的權利。邱垂正說，任何人無法放棄對岸國籍，依照中共國家安全情報法，她就必須配合中國蒐集情報，她不是違反中國法律，就是違反台灣法律，她無法落實單一忠誠義務，陷入兩難局面，合法身份，立法委員有質詢權利，但行政官員依法行政，無法回答有身份問題的人質詢。邱垂正強調，依法行政不可能知法犯法，一個違法身份的人，無法代表絕大多數合法守法中配，事件本質清楚，違反規定的人想當立法委員，他們依法拒絕，他和一般守法中配沒有關連，絕大部分守法中配生活，是守護台灣這塊土地、遵守台灣法律，真心想融入台灣社會，在這裡安居樂業，成為台灣大家庭一份子。邱垂正重申，違法的人無法代表所有合法的中配，最近這個事件讓社會付出很多社會成本，不斷激起社會對立，「我很遺憾把無辜中配團體捲進來，政治攻防計算之下，把歧視中配當作藉口，消費中配族群，讓他們被標籤化，我們非常痛心」，這些守法陸配團體，不該成為政治攻防犧牲品，希望趕快解決。