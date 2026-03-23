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印尼峇里島一年一度的「寧靜日」(Nyepi)在19日正式登場，一名美國遊客因違反島上全天禁行規定，被當地警方拘留，引起外界高度關注。綜合外國媒體報導，57歲的美國遊客卡爾‧阿德爾夫‧安萊因（Karl Adolf Amrhein）上午約7點在蘇卡瓦地（Sukawati）村的主要道路上行走時，被巡邏保安發現並帶走。警方指出，安萊因在警局內曾假裝啞巴，多次要求放行。經訊問後，安萊因表示，他因簽證過期被烏布（Ubud）一家飯店要求退房，寧靜日當天正尋找新的住宿地點，因此才會出現在街上。警方隨後將他護送至附近別墅，並對其違規行為發出警告，提醒不可再犯。寧靜日是峇里島最重要的宗教節日之一，源自印度教傳統，島上居民會以反思、冥想和身心淨化為主要活動。每年這一天，整座島幾乎完全停止運作，包括街道交通、娛樂活動及航班都被暫停，街上燈光熄滅，旅客也必須留在住宿處。所有人不分國籍與宗教都需遵守規定，僅有緊急服務例外。飯店通常會事先告知旅客節日規定，有些提供低調餐飲服務，有些則要求全程留在房內並透過送餐服務供餐。對峇里島旅客而言，這是一次難得體驗「與世隔絕」的機會，也提醒大家：節日禁令不可輕忽，否則輕則被警告，重則面臨拘留與罰款。