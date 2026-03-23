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台北股市今（23）日迎來拉回賣壓，開盤下跌209.88點、來到33334點，其中權王台積電賣壓沉重，最低一度下跌55元至1785元，市值下降到約新台幣46兆元。中東戰爭恐導致長期能源供應受阻，引發投資人對全球經濟衰退的憂慮，美國股市上週五多數走低，台股ADR上週五也漲跌互見，台積電ADR下跌0.23%，日月光ADR上漲1.11%，聯電ADR下跌0.43%，中華電信ADR上漲0.02%。不僅如此，台指期夜盤也迎來賣壓， 20日夜盤大跌822點收32737點。也因此拖累台積電現股今日表現，以1790元開出、下跌50元，隨後最低來到1785元，影響指數約440點，不過隨後跌幅稍稍收斂，站回1800元。台積電上週也表現疲弱，但不少投資人趁機加碼，根據台灣集保結算所統計，台積電零股股東人數攀高至195萬8,348人，持股1至5張股東人數增至41萬2,254人。台積電股東總人數達到246萬4,986人，創下歷史新高。