我是廣告 請繼續往下閱讀

2026清明節、兒童節有放假嗎？請假攻略一次看

▲2026年清明節在4月5日（星期日），兒童節則為4月4日（星期六），因為補假政策形成4月3日至4月6日共4天的連續假期。（圖／記者陳明中攝）

清明連假高鐵、台鐵沒搶到票怎麼辦？加班車次一覽、當天也能買票

▲針對清明連假，台鐵已規劃全線加開165列次列車，疏運期間台鐵西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改成當日限量發售200張無座票。（圖／記者陳柏翰攝）

2026連假還有哪些？今年倒數最後6個連假

▲這次清明連假過後，2026年就只剩下6個連假。（圖／NOWNEWS社群中心製）

2026請假攻略快收！下半年還有2個超強連假：一次爽休10天

▲中秋節、行憲紀念日連假若好好善用特休，假期最高同樣可達10天。（圖／NOWNEWS社群中心製）

2026年清明節與兒童節分別落在4月5日與4月4日，因適逢週末，形成4月3日至6日共4天清明連假，若搭配請假攻略可延長至10天長假，成為上半年最強連假。這次清明連假過後，2026年就只剩下6個連假，其中中秋節、行憲紀念日連假若好好善用特休，假期最高同樣可達10天。《NOWNEWS今日新聞》整理2026行事曆、請假攻略及清明連假台鐵、高鐵加班車資訊，提供民眾彈性規劃休假安排。2026年清明節在4月5日（星期日），兒童節則為4月4日（星期六），兩者皆為國定假日，且都落在週末，依照《紀念日及節日實施條例》規定，將進行補假安排，因此今年形成4月3日至4月6日共4天的連續假期。清明連假被視為上半年最強連假，若能於4月7日至4月10日（周二至周五）請假4天，即可從4月3日一路放到4月12日，連休10天。那麼兒童節為什麼大人也能夠放假呢？這項政策源於民國80年，當時政府考量若僅兒童放假、家長仍需上班，恐衍生出照顧問題，因此決定讓家長也同步休假。針對清明連假，台鐵已規劃自4月2日至4月7日展開為期6天的疏運作業，全線加開165列次列車，涵蓋西部幹線、東部幹線及南迴線，並包含東線實名制列車與跨線自強號等多元車型。此外，另再加開20列次，以應對短時間大量旅客移動，整體運能較平日提升約7.8%，相關加班車次已分別於3月3日與3月18日開放訂票。在疏運期間，台鐵西部幹線EMU3000型列車將暫停自由座服務，改為當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可透過網路訂票，並於車站窗口、自動售票機或「台鐵e訂通」APP取票。台灣高鐵則規劃4月2日至4月7日為疏運期，共加開191班列車，其中南下73班、北上118班，6天總計提供1162班次服務，車票已自3月5日凌晨0時起全面開放預訂。因應夜間返程需求，高鐵加開13班延後收班列車，最晚至凌晨1時抵達，並配置2節自由座車廂供臨時搭乘。此外，高鐵也於3月13日至3月29日連續3個週末進行短期增班，共增加78班列車（南下44班、北上34班），訂票同步於3月5日開放。針對熱門區段，特別在台中以北需求較高時段調整自由座配置，例如4月2日下午至晚間南下時段、4月3日上午至下午，以及4月6日中午至晚間北上時段，部分列車將提供9節自由座車廂，以分散人潮。5月1日（五）至5月3日（日），共3天。6月19日（五）至6月21日（日），共3天。9月25日（五）至9月28日（日），共4天。10月9日（五）至10月11日（日），共3天。10月24日（六）至10月26日（一），共3天。12月25日（五）至12月27日（日），共3天。清明連假可透過請假延長為10天長假，下半年則以中秋節及行憲紀念日連假最具延展性，善用特休同樣可規劃長天數假期。請4月27日至30日4天，可休9天。請6月15日至18日4天，可休9天。請9月21日至24日4天，可休10天。請10月5日至8日4天，可休9天。請10月27日至10月30日4天，可休9天。請12月21日至12月24日4天，可休9天。請12月28日至12月31日4天，可休10天。