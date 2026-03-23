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泰國觀光政策可能迎來重大調整，未來外籍旅客停留時間恐被大幅壓縮，對習慣長時間旅遊或遠距工作的旅客帶來新變數。根據《Bangkok Post》報導，泰國外交部近期檢討免簽制度，認為現行60天停留期限過長，已被部分外籍人士濫用。在普吉島等熱門觀光地區的稽查中，發現非法打工與違規經營等情形，影響當地產業秩序。泰國外交部長Sihasak Phuangketkeow表示，將向內閣提案，把免簽停留期限從60天縮短為30天。他指出，多數觀光客實際停留時間不長，新制仍足以滿足旅遊需求，同時能降低制度遭濫用的風險。官方也點出三大問題，包括外籍人士透過人頭持股經營受限制產業、違規持有不動產，以及利用免簽制度作為跨境詐騙據點，頻繁出入境增加執法難度。若政策拍板上路，所有享有免簽待遇的國家都將適用新規，台灣旅客也不例外。不過旅客仍可在入境後申請延長30天，總停留時間仍可達60天，但須額外辦理手續，不再一次核發。目前相關方案仍在研議中，尚未正式實施。泰國政府強調此舉屬全面制度調整，並非針對特定國家，未來細節與上路時間仍待公布，建議旅客出發前密切留意最新規定並提前做好行程規劃。