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▲徐巧芯指出美軍在戰爭前10小時內就發射約800枚愛國者飛彈，消耗速度驚人，擔憂我國的軍購無法如期交貨。（圖／徐巧芯臉書）

美國與以色列自2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊，伊朗也對以色列與多個中東國家發動飛彈與無人機襲擊。美軍利用愛國者飛彈防禦伊朗飛彈與無人機襲擊，愛國者飛彈消耗極大。國民黨立委徐巧芯上週曾指出，美軍在10小時就可射完全年產量，憂心我國的愛國者飛彈「根本不夠用」。針對美國是否可能跟台灣借用愛國者飛彈，國防部長顧立雄今（23）日表示，他沒有接到相關的訊息。徐巧芯臉書發文指出，根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）所提供資訊，目前打得如火如荼的美以伊戰爭，戰爭前100個小時中，美軍平均每日花費8914億美元，且愛國者防空飛彈在戰爭前10個小時，美軍就已經發射了共800枚。2025年美國一共只生產600枚愛國者飛彈，這代表美軍在這場戰爭，短短10小時，就已經將2025年生產的愛國者飛彈量都消耗完畢。立院外交及國防委員會今日聯席審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」案。國民黨立委賴士葆質詢時詢問美國是否會跟台灣借用愛國者飛彈，顧立雄回應說，「我們目前沒有接獲任何相關這樣的一個訊息。」賴士葆追問，「所以它（美國不需要）？」顧立雄回應說，國防部沒有被接獲過有任何需要。賴士葆又問，你難道不會擔心現在編的預算有愛國者飛彈，因為愛國者飛彈美國在中東打得差不多了，他還有愛國者飛彈賣我們嗎？顧立雄重申，「我們現在也沒有接獲任何，因為我們現在還有續購的愛國者的飛彈，現有我們用當時結餘款買的102枚的飛彈，這個部分它也沒有說要表示要延遲交付」。賴士葆問，所以準時交卷？顧立雄表示，我們現在只能說沒有接過任何有關延遲交互的訊息。