一名女學生上臉書社團「家教網（找老師找學生免費刊登）」謀職，附上個人學經歷、照片，想徵求有伴讀需求的小學生或英數需要加強的國中生，有網友見到她沒交代收費標準只註明「薪資待遇：可議」，因此留言「來賣的價錢要先標示清楚へ」，台北地檢署接獲女學生提告，以公然侮辱罪起訴這名網友，不過台北地院認為，家教報酬範圍差距很大，女學生自己沒寫清楚如何收費，網友諷刺她「來賣的」並未明確指稱賣淫或評論性別，即使女學生聽了不高興，但不代表第三者看到這些對話會誤認她是性工作者，因此判決網友無罪。
被告的李姓網友去年（2025）2月23日下午在臉書的家教社團看到一名女學生刊登徵求家教學生的文章，文中附上個人照片、學經歷及多益英文證書，徵求的學生科目為「伴讀、國小全科、國中英文、數學」，但沒講課程的價錢或期望的薪資，於是他在底下留言「來賣的價錢要先標示清楚へ」，女學生以「你識字嗎」反諷，李姓網友再回「識不識字會影響議價成功率嗎?」。
其他人見到雙方唇槍舌戰，提醒李姓網友這類低級辱女言論可能涉及法律責任，並請他不要影響家教網正常運作，李姓網友仍不改態度，繼續回應「我倒是要問問你要拿什麼東西來告我？你想哪去了？還要繼續下去嗎？很有趣欸」、「沒標價怪我囉，八字沒一撇告告叫，法律不是讓你來耀武揚威的欸，真是別緻、可愛的臺灣人，也謝謝你的關心及提醒喔」。
女學生不甘受辱而提告，台北地檢署傳喚李姓網友到案，問他家教網有人用「來賣的」這種話在描述嗎？他供稱不清楚，「來賣的」這件事有很多含意，貼文通篇沒有提到賣淫，如果檢察官希望用這種方式去解釋他沒意見，但他沒這個意思，還強調「我作為一介善良公民並不了解賣淫的細節。」
檢方認為，李姓網友以「來賣的」暗示女學生從事性交易又屢勸不聽，直到偵查中仍詭辯拒絕撤文，已經造成女學生名譽和人格的損害，對於告訴人女性身分的貶抑及敵意很明確，嚴重破壞社會大眾努力建立的性別平等與和諧關係，涉犯《刑法》公然侮辱罪而且犯後態度不佳，建議法院從重量刑。
北院指出，本案告訴人徵求學生科目遍及「伴讀、國小全科、國中英文、數學」，不僅學生年齡層不同，科目也有差別，而且報價無法一目了然，對於有意尋覓家教的家長或學生來說，完全無法了解告訴人想獲取的報酬是多少，或者有無多科、複數學生報名的優惠方案？反而會因為需要議價溝通產生無形成本，所以李姓網友留言「來賣的價錢要先標示清楚ㄟ」，只是針對貼文中家教薪水過於空泛而發表的言論，並非無端嘲諷。
法官審酌，李姓網友的說法固然語帶嘲諷，但並無直指「賣淫」的語意脈絡可循，他也沒有評論告訴人的性別、資格或社會地位，縱使女學生感到難堪或不滿，不過「名譽感情」並非公然侮辱罪所保護，從本案貼文及所有網友的對話可知，根本沒有第三人因為李姓網友的回應而誤認女學生是性工作者，反而有人覺得李姓網友「無聊當有趣」、「言論欠缺分寸」，無法藉此認定女學生的名譽遭到貶抑或負面評價，因此判處無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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其他人見到雙方唇槍舌戰，提醒李姓網友這類低級辱女言論可能涉及法律責任，並請他不要影響家教網正常運作，李姓網友仍不改態度，繼續回應「我倒是要問問你要拿什麼東西來告我？你想哪去了？還要繼續下去嗎？很有趣欸」、「沒標價怪我囉，八字沒一撇告告叫，法律不是讓你來耀武揚威的欸，真是別緻、可愛的臺灣人，也謝謝你的關心及提醒喔」。
女學生不甘受辱而提告，台北地檢署傳喚李姓網友到案，問他家教網有人用「來賣的」這種話在描述嗎？他供稱不清楚，「來賣的」這件事有很多含意，貼文通篇沒有提到賣淫，如果檢察官希望用這種方式去解釋他沒意見，但他沒這個意思，還強調「我作為一介善良公民並不了解賣淫的細節。」
檢方認為，李姓網友以「來賣的」暗示女學生從事性交易又屢勸不聽，直到偵查中仍詭辯拒絕撤文，已經造成女學生名譽和人格的損害，對於告訴人女性身分的貶抑及敵意很明確，嚴重破壞社會大眾努力建立的性別平等與和諧關係，涉犯《刑法》公然侮辱罪而且犯後態度不佳，建議法院從重量刑。
北院指出，本案告訴人徵求學生科目遍及「伴讀、國小全科、國中英文、數學」，不僅學生年齡層不同，科目也有差別，而且報價無法一目了然，對於有意尋覓家教的家長或學生來說，完全無法了解告訴人想獲取的報酬是多少，或者有無多科、複數學生報名的優惠方案？反而會因為需要議價溝通產生無形成本，所以李姓網友留言「來賣的價錢要先標示清楚ㄟ」，只是針對貼文中家教薪水過於空泛而發表的言論，並非無端嘲諷。
法官審酌，李姓網友的說法固然語帶嘲諷，但並無直指「賣淫」的語意脈絡可循，他也沒有評論告訴人的性別、資格或社會地位，縱使女學生感到難堪或不滿，不過「名譽感情」並非公然侮辱罪所保護，從本案貼文及所有網友的對話可知，根本沒有第三人因為李姓網友的回應而誤認女學生是性工作者，反而有人覺得李姓網友「無聊當有趣」、「言論欠缺分寸」，無法藉此認定女學生的名譽遭到貶抑或負面評價，因此判處無罪。
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