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一名女學生上臉書社團「家教網（找老師找學生免費刊登）」謀職，附上個人學經歷、照片，想徵求有伴讀需求的小學生或英數需要加強的國中生，，台北地檢署接獲女學生提告，以公然侮辱罪起訴這名網友，不過台北地院認為，，因此判決網友無罪。被告的李姓網友去年（2025）2月23日下午在臉書的家教社團看到一名女學生刊登徵求家教學生的文章，文中附上個人照片、學經歷及多益英文證書，其他人見到雙方唇槍舌戰，提醒李姓網友，並請他不要影響家教網正常運作，李姓網友仍不改態度，繼續回應「我倒是要問問你想哪去了？還要繼續下去嗎？很有趣欸」、「，八字沒一撇告告叫，法律不是讓你來耀武揚威的欸，真是別緻、可愛的臺灣人，也謝謝你的關心及提醒喔」。女學生不甘受辱而提告，台北地檢署傳喚李姓網友到案，問他，貼文通篇沒有提到賣淫，如果檢察官希望用這種方式去解釋他沒意見，但他沒這個意思，還強調「檢方認為，李姓網友，嚴重破壞社會大眾努力建立的性別平等與和諧關係，涉犯《刑法》公然侮辱罪而且犯後態度不佳，北院指出，本案告訴人徵求學生科目遍及「伴讀、國小全科、國中英文、數學」，，所以李姓網友留言「來賣的價錢要先標示清楚ㄟ」，只是針對貼文中家教薪水過於空泛而發表的言論，並非無端嘲諷。法官審酌，李姓網友的說法固然語帶嘲諷，但並無直指「賣淫」的語意脈絡可循，他也沒有評論告訴人的性別、資格或社會地位，縱使女學生感到難堪或不滿，不過「名譽感情」並非公然侮辱罪所保護，從本案貼文及所有網友的對話可知，，無法藉此認定女學生的名譽遭到貶抑或負面評價，因此判處無罪。