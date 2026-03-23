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台北股市今（23）日迎來拉回壓力，不過還是有族群逆勢抗跌，資金開始轉向造紙族群，類股指數上漲逾2%，其中指標股華紙一度攻上漲停價12.85元。華紙去年第四季單季虧轉盈，每股盈餘（EPS）0.29元，不過去年全年度仍呈現虧損，每股虧損0.56元。華紙總經理陳瑞和在法說會上表示，受到需求回補及木頭價格持續上升，目前短纖每公噸價格約620美元，本月漲20美元，長纖漲約10美元，每公噸價格約720-730美元。展望今年表現，華紙仍須觀察終端需求復甦力道，以及供應鏈是否中斷，整體市場仍在觀望中。 不過華紙將維持一貫的綠色能源與綠色產品布局，穩步建構綠色製造體系。此外，陳瑞和強調，華紙綠電明年底會全部布局完，屆時可望是台灣企業減碳最多的企業。不只是華紙，正隆全年合併營收429.8億元，年減4.85%；稅後淨利7.99億元，年增21.65%；每股盈餘（EPS）0.74元，年成長34.54%。正隆表示，從去年第四季起，市場需求回溫，景氣明顯改善，帶動包裝用紙銷售成長。展望2026年，正隆表示，雖然全球經濟仍受地緣政治與能源價格等不確定因素影響，但台灣與中國市場可望延續去年第四季的復甦，加上越南廠新產能將於上半年陸續投產，全年營運成長可期。資金也開始轉向造紙股，類股指數上漲逾2%，華紙一度攻上漲停價12.85元，雖然隨後漲幅收斂，但也帶動同族群個股走高，正隆上漲逾3%，永豐餘上漲逾2%，榮成上漲逾1%。