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總統賴清德週六（21日）出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，台電目前正著手準備相關程序，預計本月底將重啟計畫送交核安會審議。不過，不僅外界質疑民進黨非核家園政策轉彎，連綠營支持者都有反彈聲浪，台北市長蔣萬安今（23）再度重申，民進黨不應該繼續硬拗、欺騙人民，「寧可中央政府回頭是岸，知錯能改」。蔣萬安今天上午到松山高中參加啟動「教師專業發展空間2.0」，被問到賴清德擬重啟核二、核三廠運轉，引起綠營支持者反彈一事時表示，賴清德說要重啟核電，非核家園去年就已經達成，很多民進黨支持者都覺得很荒謬，民進黨說八字沒有一撇，民進黨不應該繼續的硬拗以及欺騙人民，「寧可中央政府回頭是岸，知錯能改」。民進黨新北市長蘇巧慧表示，民進黨從未反對確保核安又能解決核廢問題的新式核能；國民黨新北市議會黨團今天下午將召開記者會批評「蘇貞昌騙神明，蘇巧慧騙市民」。蔣萬安今天被問到此問題時表示，民進黨過去10年堅持反核是不爭的事實，賴清德現在要使用的《核子反應器設施管制法》（核管法）是當時民進黨立法委員一致封殺，而是在野黨的立委守下來的，這些事實也騙不了人。