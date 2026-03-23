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▲邱垂正仍稱「李貞秀女士」，透過召委廖先翔當傳聲筒才回答問題。（圖／記者吳翊緁，2026.03.23）

立法院內政委員會今（23）日邀請陸委會、海基會報告並備詢，民眾黨中配立委李貞秀在確認議事錄之際率先發難，在質詢時民眾黨再出招，祭出「聯合質詢」要讓李貞秀成功質詢官員，對此民進黨團隨時表達抗議，經協商後決定李貞秀仍能上台但分開發言，但在質詢時陸委會主委邱垂正靜默，透過國民黨召委廖先翔重複質詢內容，邱垂正才回應召委所提問題，並重申「李貞秀女士」未依法放棄中國戶籍國籍，強調對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆質詢，就是違憲《違法》的行為，「政府依法行政，不可能知法犯法」。民眾黨團今日再出招，為讓李貞秀成功質詢官員祭出「聯合質詢」，對此民進黨團隨時表達抗議，經協商後決定李貞秀仍能上台但分開發言，而在李貞秀質詢邱垂正，邱垂正靜默不回答。廖先翔見狀重複李貞秀的問題，邱垂正備詢時言出必先提到「要向召委報告」，強調「李貞秀女士」未依法放棄中國戶籍國籍，不符合《兩岸人民關係條例》參選資格，也沒有照《國籍法》要求落實對中華民國單一效忠的義務，說明只有合法的立委才有《憲法》賦予質詢權，對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆質詢，就是違憲違法的行為，「政府依法行政，不可能知法犯法」。後續李貞秀問題皆由廖先翔一一重複要求邱垂正回答，讓同為內政委員會召委李柏毅也看不下去，直呼「你把召委當翻譯機喔？」