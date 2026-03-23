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總統賴清德日前提出，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計三月底將重啟計畫送交核安會審議。此舉引在野陣營點名多位綠委狠酸「被總統打臉」。對此，屏東在地的民進黨立委莊瑞雄、范雲今（23）日提到，民進黨的核電立場大家都很清楚，沒有核安、核廢解方以及社會共識，不會輕率重啟。莊瑞雄更批，總統依據《核管法》依法行政卻被說是要重啟核電，這是錯誤解讀。賴總統21日突拋評估核電重啟條件，莊瑞雄今表示，去年5月朝野攻防《核管法》，民進黨已把主張說清楚，每一個政黨對於核電廠的主張、立場都讓外界知道。民進黨對於非核家園和核電立場還是非常清楚，而國民黨是擁抱核電的政黨，可以講出很多正面的理由，像是為了產業供電穩定、便宜電價等，但反讓大家覺得陳腔濫調。莊瑞雄說，去年進入非核家園之後，執政黨要走向哪裡去？台灣走到現在，民進黨連續第三屆，我們對於核能的部分，立場還是很清楚，沒有核能安全就不會來使用核電廠；若沒有社會共識，要重新啟動也動彈不得；核廢料要往哪去？無解也不能啟動。賴總統講的是「萬一」台灣有能力做到，這是有條件的。民進黨的主張非常簡單，核電廠沒有辦法確保安全，不會輕率啟動；核廢料重中之重。莊瑞雄更強調，行政部門在《核管法》啟動相關程序、依法進行，外界貿然、很快地去跳到說：「民進黨政府要重啟核電廠」，這是錯誤解讀。另外，綠委范雲也表示，對於重啟核電堅持3個原則：核安必須要確保、核廢料要有解方、社會要有共識。堅持這三個原則，民進黨團也會監督守護把關核安的核安會和經濟部，這部分會嚴格監督。