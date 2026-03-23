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美國總統川普（Donald Trump）週末表示，如果伊朗未能在48小時內全面重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）美國將摧毀伊朗的發電廠；伊朗隨即威脅美國在波斯灣地區的能源和海水淡化設施將成攻擊目標，週日又加碼喊話，所有持有美國國債的美企，也會成為攻擊對象。根據路透與CNBC報導，伊朗軍方發言人佐勒法卡里（Ebrahim Zolfaghari）表示，如果伊朗的燃料和能源基礎設施遭到敵人攻擊，根據之前的警告，所有屬於美國和該地區政權的能源基礎設施、科技技術，以及海水淡化設施都將成為攻擊目標。」伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也表示，若伊朗境內發電廠遭攻擊，將「立即」對整個地區的能源與石油基礎設施展開報復性打擊。卡利巴夫在社群平台 X 上表示，「整個地區的關鍵基礎設施，以及能源與石油設施，都將被視為合法目標並遭到摧毀，而油價將長期上漲。」卡利巴夫週日進一步擴大威脅範圍至持有美國國債（U.S. Treasurys）的機構，警告凡是購買美國政府債券並「資助美國軍事預算」的金融機構，將與軍事基地一樣，被視為合法打擊目標。他揚言，購買債券就等於購買一張打擊券，「我們會密切關注你們的投資組合。這是最後通牒」；這並非伊朗在戰爭中首次威脅銀行等金融機構。目前荷姆茲海峽航運仍受阻撓，伊朗外交部長阿拉格齊週日宣稱，海上交通無法通過海峽，是因為保險公司擔心美國發動的戰爭，而不是因為伊朗的行動。「沒有貿易自由，航行自由就無從談起」，還放話兩者都得不到。