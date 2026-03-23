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台大建立快速反應機制 余忠仁：能源影響是我們無法控制的

近日中東戰爭影響，日常生活也受到波及。而台塑日前曾發出通知，針對戰爭影響原料運輸時程出現變數，PVC、PE、PP等產品供應不排除受到影響。醫材部分，台大醫院院長余忠仁表示，醫院醫材導入已經面臨明顯問題，新冠疫情開始就已經遇到成本的成長，這段期間醫材仍會持續動盪，包括進貨時間也會受到影響，台大醫院也有建立快速反應機制。台大醫院「林森大樓新建工程」動土典禮於今（23）日上午舉行。台大醫院院長余忠仁主持。而被問到中東戰爭是否影響醫材供應，余忠仁表示，從新冠疫情期間，醫院醫材的導入就遇到明顯問題，成本已經上漲、而這段期間的醫材仍會持續動盪，包括進貨時間、成本等。余忠仁指出，過去幾年醫院已經建立快速反應的機制，包括尋找替代品、跟廠商簽訂合約時，也會有完整設計，協助穩定醫院醫材。他說，整體醫材的導入也會有不同分配，包括維持作業穩定、控管成本，讓醫院財務較為健全。余忠仁說明，目前影響程度尚難確認，加上能源也受到影響，包括電費等是我們無法控制的，就需要交由國家處理，不過，台灣在經歷疫情後，整體社會韌性有蠻大程度成長。林森大樓新建工程總計地下2層、地上10層建物，規劃為教學研究空間及安親班，將提供員工更好的工作環境及安親服務。