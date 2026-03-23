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股后穎崴（6515）股價持續走高，今（23）日開低走高翻紅，最高來到8450元，突破8000元關卡，寫歷史新高，雖然隨後跌回8000元之下，但仍力守紅盤之上。穎崴2月合併營收8.73億元，月減1.5%，年減3.8%，主要受春節工作天數影響，但還是寫下歷年同期次高，累計今年前2月合併營收17.59億元，年增11.6%。穎崴2月雖工作天數減少，但AI、HPC、ASIC等全球客戶對高階測試座Coaxial Socket及垂直探針卡MEMS Probe Card需求依舊強勁，產能滿載，2月營收維持高檔。受惠AI與先進封裝需求爆發，穎崴上半年產能滿載。穎崴指出，為因應訂單增長，除了高雄一廠、二廠原廠房外，今年2月同在高雄租賃的仁武廠，預計在本月底引進機台，4月逐步量產。展望2026年，穎崴先前表示，公司持續投入高階晶片相關的測試介面產品開發，提供完整的測試介面解決方案，包括晶圓測試（Wafer Sort）、最終測試（FT）、高頻高速測試系統（SLT），高階動態老化測試（Functional Burn-in）、共同封裝光學（Co-Packaged Optics Test Solution）等，迎接AI Server、高速運算、基礎建設、主權AI、邊緣運算應用等商機。對於穎崴今年表現，法人指出，SLT已經成為業績主力之一，潛在市場規模將達到FT的4~5倍，後續對公司營收、獲利挹注效果可期。全年而言，受惠AI GPU、ASIC關訂單持續湧入，以及新品、SLT業務貢獻提升，看好公司今年營收可拚逐季成長，全年挑戰百億大關、創新高。