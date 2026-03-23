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新北市新店區新路三段上一處民宅上演恐怖家庭糾紛案！22日凌晨，一名黃姓女子因懷疑長期行蹤不明的丈夫外遇，在雙方激烈爭吵之際，憤而持菜刀揮舞，不慎劃傷丈夫頭部及四肢，警方獲報到場後雖雙方互不提告，但仍緊急介入並通報家暴防治中心。事發在22日，新北市新店區一名44歲黃姓女子，因不滿其49歲的陳姓丈夫近期頻繁無故失蹤，懷疑對方可能有外遇，當天凌晨12時許，陳男才剛踏進家門，黃女便隨即上前質問，接著兩人爆發激烈口角衝突。隨著爭執愈演愈烈，黃女在情緒失控下衝進廚房奪取菜刀揮舞，混亂中陳男閃避不及，頭部及四肢共受有5處刀傷；而黃女在拉扯過程中也受有多處擦挫傷。警方接獲報案後迅速趕抵現場處置，雖然這對夫妻事後冷靜下來後決定互不提告，但警方仍依規定進行家暴通報，全案將交由家防官及家暴防治中心介入調查，以追蹤兩人的後續狀況。