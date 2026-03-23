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總統賴清德日前鬆口評估重啟核二、核三，而核二位於新北市萬里區，對此代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧昨回應稱，自己從來沒有反對未來如果有核能安全，又能夠解決核廢料處理的新核能技術，遭指立場轉變。蘇巧慧今（23）日回應表示，自己10年前剛進到立院時，剛好就是在教文委員會監督原能會，自己對核能議題發言始終一致，也就是沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，但如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，「那當然不反對」。對於網路批評核能態度轉變，蘇巧慧說，台灣要使用核能，最大的問題就是安全有疑慮、核廢無解。沒有任何地方願意收，新北拒絕，自己當然也反對新北核二變成核能的最終處置場。蘇巧慧說明，自己10年前剛進到立法院的時候，剛好就是在教育文化委員會監督原能會，所以大家可以看到她這10年來對於核能議題的發言始終如一，也就是沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能。蘇巧慧表示，所以在這樣的狀況下，當然不能同意也拒絕新北成為核廢的最終處置場。可是如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，那當然不反對。蘇巧慧提到，大家可以去看她昨天的發言逐字稿，其實是和這10年來的立場、發言，是一模一樣的。現在的狀況是，政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，未來還需要安全無虞、核廢有解，而且還要有社會共識，這三個步驟完成之後，才有可能到達重啟的階段。所以，現在連第一步安全檢測都還沒有完成，重啟之路還非常非常的漫長。