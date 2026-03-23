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國務院官方聲明

恐攻威脅升級：旅遊勝地成目標

伊朗的「零克制」政策與48小時倒數

美國、以色列與伊朗戰爭已延燒逾3週，戰火仍未有停歇跡象。美國國務院22日發布全球安全警報，敦促世界各地的美國公民高度警惕來自與伊朗相關組織的威脅。國務院22日在官網發布最新「全球警告」（worldwide caution），其中表示：「國務院建議全球、特別是中東地區的美國人提高警惕。海外美國公民應遵循當地美國大使館或領事館發布的安全指南。」通告中指出：「空域週期性關閉可能導致交通中斷。包括中東以外地區在內的美國外交設施已成為攻擊目標。」通告並指出，伊朗支持組織將針對與美國政府和美國人民有關的海外資產發動攻擊，目標不僅僅是位於中東地區的外交設施，「海外的美國公民應遵照鄰近美國使館或領事館所發布的安全警告」。此警報發布前，伊朗最高軍方發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）發出威脅，警告隨著美國、以色列持續攻擊伊朗，德黑蘭的恐怖分子現在將目標轉向熱門旅遊勝地，「全世界任何地方的公園、遊樂區和旅遊景點，對你們來說都不再安全」。自2月28日美以轟炸伊朗並擊斃最高領袖哈米尼後，中東局勢全面失控。 伊朗隨即對該地區的美國利益發動報復性火箭攻擊，飛彈已擊中杜拜及以色列的旅遊樞紐。在19日晚間，一枚炮彈擊中了美國駐巴格達大使館的大型院落直升機停機坪。美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出48小時最後通牒，要求其開放荷姆茲海峽，否則將摧毀伊朗電廠，該期限將於美東時間23日晚間8點截止。荷姆茲海峽承載全球20%的石油供應。不過伊朗隨後誓言，若川普履行「徹底摧毀」德黑蘭發電廠的威脅，伊朗將實施「零克制」政策，打擊整個波斯灣的能源基礎設施以及與美國有業務往來的銀行